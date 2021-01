Richard Mille Racing passe en WEC

Après une saison d’apprentissage en European Le Mans Series, Richard Mille Racing passe à la vitesse supérieure avec un engagement en WEC dès 2021. Comme en 2020, le team managé par Signatech fera rouler une Oreca 07 pour un équipage féminin qui portera le numéro 1.

La première saison des féminines sur la scène européenne et aux 24 Heures du Mans a été un succès. L’aventure avait plutôt mal débuté suite à la blessure de Katherine Legge, la plus expérimentée des trois, dès les essais ELMS du Paul Ricard. Beitske Visser, qui n’avait pas la moindre expérience en prototype, a rejoint le programme en réalisant de belles choses. Tatiana Calderon et Sophia Flörsch ont elles aussi rendu une belle copie en 2020.

L’équipage Richard Mille Racing a pris la 9e place (LMP2) aux 24 Heures du Mans et la 10e du championnat European Le Mans Series.

« Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir l’opportunité de poursuivre avec le Richard Mille Racing Team », confie Tatiana Calderón. « Disputer le Championnat du Monde FIA d’Endurance face aux meilleurs pilotes de la planète représentera assurément une nouvelle étape dans nos carrières. »

« Je suis vraiment impatiente de poursuivre l’aventure avec le Richard Mille Racing Team en 2021 », ajoute Beitske Visser. « L’année dernière a été assez folle entre la Covid-19 et mon arrivée en cours de saison dans l’équipe, mais j’ai vraiment apprécié travailler avec chacun des membres de la structure. J’espère que nous pourrons nous appuyer sur cette expérience en passant en Championnat du Monde FIA d’Endurance cette année. »

« Cette campagne apportera de nouveaux défis », détaille Tatiana Calderón. « La voiture évoluera avec un peu moins de puissance et l’arrivée des pneumatiques Goodyear. Nous devrons découvrir ce nouveau package dès que possible en essais, mais notre expérience acquise l’an passé nous sera bénéfique quoiqu’il arrive. »

« Les changements concernent surtout la puissance du moteur et les pneus auxquels nous devrons nous habituer », explique Beitske Visser. « Je suis convaincue que l’équipe nous aidera à comprendre et à extraire le maximum de ces gommes le plus rapidement possible pour connaître une bonne saison ! »

« Nous sommes très contents de poursuivre l’aventure du Richard Mille Racing Team, un projet extrêmement motivant puisqu’il transcende la dimension sportive en générant aussi beaucoup d’émotions et d’enthousiasme », s’est félicité Philippe Sinault, directeur de Signatech. « Nous franchissons un cap en rejoignant le Championnat du Monde FIA d’Endurance, mais nous sommes confiants étant donné les facultés et la vitesse d’apprentissage de nos trois pilotes. Il y aura encore une part de découverte, notamment avec un package et une balance d’exploitation qui diffèreront de l’an passé compte tenu des évolutions règlementaires en LMP2, mais nous pouvons nourrir de belles ambitions. Nous avons tous vu qu’une belle dynamique était en train de se construire au sein de l’équipe et cela nous motive d’autant plus pour aller chercher les meilleurs résultats possible. »

« Avoir une écurie avec des ingénieurs et des mécaniciens aussi expérimentés que ceux de Signatech est incroyable », ajoute Sophia Flörsch. « Ils nous ont rendu les choses beaucoup plus faciles pour notre première année en Endurance. Nous nous sommes rapidement tous très bien entendus et nous avons pris beaucoup de plaisir, notamment aux 24 Heures du Mans. Nous attaquons désormais la deuxième année du projet et je suis vraiment heureuse de faire à nouveau partie du Richard Mille Racing Team au moment où nous franchissons une nouvelle marche. Nous allons revivre des événements exceptionnels avec les 24 Heures du Mans en point d’orgue. J’espère vraiment que nous pourrons voir le retour des spectateurs pour cette saison que nous avons tous hâte de commencer ! »