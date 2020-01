Richard Heistand au départ des 24 Heures du Mans avec JMW Motorsport

Richard Heistand, qui a remporté le Prix Bob Akin à l’issue de la saison IMSA 2019 (meilleur pilote Bronze dans la catégorie GTD), a confirmé qu’il répondrait favorablement à l’invitation pour participer aux 24 Heures du Mans cette année.

Son inscription aux 24 Heures du Mans se fera avec JMW Motorsport qui fait rouler des Ferrari de longue date. L’écurie britannique a disputé 10 fois Le Mans avec une victoire en GTE Am comme meilleur résultat en 2017 (Ferrari 488 GTE avec Robert Smith, Dries Vanthoor et Will Stevens).

“J’avais une date limite avec l’ACO pour mon inscription. J’ai dû sélectionner et écrire le nom d’une équipe pour le 20 décembre “ a déclaré Richard Heistand à Sportscar365. “C’est probablement la dernière année que je serai classé Bronze, mais j’ai l’invitation. Je suis allé voir toutes les équipes, je leur ai dit que je voulais y aller aux 24 Heures du Mans, mettre en place une équipe compétitive pour essayer de gagner. Il y a eu une équipe qui a dit que l’on ne devait pas se soucier du budget, qu’ils allaient mettre en place un équipage avec un Silver vite et un Gold rapide pour essayer de gagner. J’ai entendu ce que je voulais entendre de cette seule personne, je suis excité à propos de ça. Nous travaillons toujours sur la liste des pilotes. C’est l’autre grande chose.”

La deuxième invitation de l’IMSA, pour avoir remporté le Prix Jim Trueman (meilleur pilote Bronze en LMP2), est allée à Cameron Cassels, qui a également confirmé un programme autour de Performance Tech Motorsports en LMP2 aux 24 Heures du Mans. Il roulera sur une ORECA 07.