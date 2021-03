Retour en images sur les 12H de Sebring avec MPS Agency

Quelle course encore cette année ! Les 12 Heures de Sebring restent vraiment une course magnifique à part. L’édition 2021 en a été une nouvelle fois la preuve avec de multiples rebondissements et une indécision jusqu’au damier.

MPS Agency, qui était sur place, vous propose une sélection d’images (d’autres disponibles sur le compte Instagram de l’agence), histoire de vous faire revivre une édition où les Français ont brillé : Tristan Vautier, Sébastien Bourdais, Loïc Duval (victoire au général), Mathieu Jaminet (succès en GTLM), ORECA (victoire en LMP2) et Ligier qui inscrit son nom au palmarès des LMP3, catégorie qui figurait pour la première fois à la classique floridienne.