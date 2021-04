Retour du ballon Goodyear aux 24 Heures du Mans

Bonne nouvelle ! Alors que Goodyear équipe désormais tout le plateau des LMP2 en WEC, ELMS et donc aux 24 Heures du Mans, la marque américaine va faire à nouveau venir le légendaire dirigeable Goodyear au Mans.

Il survolera le circuit pendant l’épreuve. Le « Blimp Goodyear » est une des figures emblématiques des 24 Heures du Mans, on l’a vu survoler le circuit à de nombreuses reprises dans les années 1980. Il était revenu, pour la première fois depuis longtemps, l’an dernier déjà. “Même parmi les gens du milieu, vous ne pouvez pas imaginer l’excitation que peut provoquer la présence du Blimp”, confie Mike McGregor, responsable du programme Endurance pour la marque. “C’est une icône ! Nous sommes tous heureux qu’il soit de retour cette année. Il se pourrait même qu’on le voit sur une manche de WEC avant les 24 Heures du Mans, nous travaillons sur ce projet actuellement.”

Autre nouvelle qui va ravir les passionnés de la course sarthoise. Plusieurs fans des 24 Heures du Mans avaient émis des craintes par rapport au pont Dunlop. En effet, Goodyear remplaçant Dunlop, ils avaient peur que le Pont Dunlop ne soit rebaptisé Pont Goodyear. On nous a assuré ce matin qu’il n’en serait rien !

“Le pont c’est Dunlop, pas Goodyear”, nous a affirmé Mike McGregor. “Le Pont Dunlop est une icône du sport automobile en général et des 24 Heures du Mans en particulier. C’est un morceau de l’histoire de la course. Quand on le mentionne, on pense tout de suite aux pilotes passant sous le pont au lever du soleil. Donc le Pont Dunlop et le dirigeable Goodyear sont tous les deux reliés aux 24 Heures du Mans et il n’est pas prévu d’y toucher !” Soyez donc rassurés ! Croisons maintenant les doigts pour que le public soit de retour sur le circuit !