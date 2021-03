Restructuration tournée vers l’avenir chez Mercedes-AMG

L’année en cours marque une interconnexion encore plus riche chez Mercedes-AMG. Le constructeur allemand intensifie son implication dans les courses internationales GT et prévoit une coopération encore plus étroite avec l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1 basée en Angleterre à Brackley. De nouvelles synergies vont être mises en place ente les deux entités.

En tant que nouveau responsable de Mercedes-AMG Motorsport, Christoph Sagemüller aura la responsabilité globale des activités et sera donc le lien avec les activités marketing et commerciales de la F1. Sagemüller travaillera en étroite collaboration avec Stefan Wendl, responsable de Mercedes-AMG Customer Racing. Les programmes GT3 et GT4 doivent être élargis, tout comme le e-sport qui va prendre de l’ampleur.

Christoph Sagemüller et Stefan Wendl auront clairement l’objectif d’étendre le programme compétition-client de Mercedes-AMG. En une décennie, plus de 200 clients ont remporté des courses, le tout pour plus de 900 victoires de catégories et 200 titres. Dans le cadre de sa restructuration, des cours de formation sur circuit seront donnés par des pilotes avec des Mercedes-AMG GT3 et GT4 en lien étroit avec AMG Driving Academy.

Les programmes Mercedes-AMG GT3 passeront cette année par le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, l’Intercontinental GT Challenge, l’ADAC GT Masters et le DTM. Des équipes seront soutenues par la marque dans les différents championnats.