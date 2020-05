Reprise du sport automobile dès le 11 mai en France

Communiqué de Presse :

Grâce au travail mené par l’ensemble des acteurs de la Filière des sports mécaniques et particulièrement des groupements professionnels (GNCACEIPA, GNPK, ADEPA), en collaboration avec le Ministère des Sports, les circuits et les pistes extérieures de karting accueilleront des pratiquants, licenciés ou non, dès demain.

Toujours dans l’attente du décret officiel et de l’instruction du Ministère des Sports précisant les modalités de réouverture, nous souhaitons partager avec vous certains éléments acquis.

Dans un rayon de 100 km autour de chez vous ou dans votre département, peu importe qu’il soit rouge ou vert, vous pourrez aller rouler. Les mairies ou les Préfets disposent toutefois du pouvoir de prendre des mesures spécifiques à leur territoire. Il est nécessaire d’appeler votre club ou le circuit afin de vérifier si celui-ci est bien ouvert avant de vous déplacer.

Pour pratiquer votre passion, le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire, mis en place par la Fédération Française du Sport Automobile en concertation avec les groupements professionnels, est primordial. Nous saluons à ce titre le travail réalisé par le Médecin fédéral, Alain Chantegret, afin de permettre à tout à chacun de pouvoir rouler en toute sécurité et confiance.

Tout regroupement de plus de 10 personnes est interdit. Néanmoins, plusieurs groupes de 10 personnes pourront se situer dans l’enceinte. Il est obligatoire de limiter les flux de personnes en simultané sur un même endroit et les interactions entre les participants.

Les vestiaires, lieux de convivialité et restaurants resteront fermés. Nous recommandons aux pratiquants de venir avec leur propre équipement.

Tous nos clubs et nos circuits veilleront au respect des gestes barrières, aux préconisations de la FFSA et à la distanciation physique.

Pour les EFK, nous invitons les écoles à se rapprocher des autorités locales afin d’échanger avec elles pour accueillir à nouveau les enfants.

Quoiqu’il en soit, la FFSA est heureuse que le sport automobile puisse reprendre son activité dès le 1er jour du déconfinement.

Le protocole sanitaire est disponible ici