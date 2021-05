Red Bull Ring, Libres 1 : United Autosports aux commandes !

La première séance d’essais libres des 4 Heures du Red Bull Ring vient de se terminer. Après 1 h 30 de séance sous un joli soleil retrouvé, l’Oreca 07 #22 de United Autosports a signé le meilleur temps en 1’22”051 grâce à Phil Hanson.

La voiture championne en titre devance l’Aurus 01#26 de G-Drive Racing (Nyck de Vries) de 0.056s et l’Oreca 07 #21 de Dragonspeed (Ben Hanley) de 0.058s. Cette dernière a été la plus rapide des Pro Am. L’Oreca #37 de Cool Racing (Nicolas Lapierre) est 4e et la #41 de Team WRT (Yifei Ye) complète le Top 5. A noter que les écarts sont très serrés, 12 LMP2 se trouvant dans la même seconde !

Encore une fois, après les deux meilleurs temps hier en Essais Collectifs, la Duqueine M30-D08 #4 de DKR Engineering (Laurents Hörr) a été la plus rapide des LMP3. Elle devance les deux Ligier JS P320 de United Autosports, la #2 et la #3.

Ferrari est toujours plus rapide que Porsche en Autriche pour le moment. Cett fois-ci, c’est la 488 GTE #88 AF Corse de Manu Collard, François Perrodo et Alessio Rovera (l’auteur du temps) qui a été la plus en vue des GTE. Deux autres autos italiennes suivent, les deux Iron Lynx, la #60 devant la #80…

La 2e séance d’essais libres aura lieu demain matin à 10 heures avant de laisser place aux qualifications…