WEC : Rebellion Racing revient sur l’absence de sa 2e voiture à Spa

Il n’y a pas que l’absence des deux Ginetta LMP1 qui est à noter dans la liste des engagés pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC le 15 août prochain. L’autre retrait en LMP1 concerne la Rebellion R13 #3 qui devait être présente, ce qui fait que l’équipe suisse aurait eu ses deux voitures réunies pour la première fois depuis Silverstone. Pourtant le but était de préparer les 24 Heures du Mans…

Calim Bouhadra, le PDG de Rebellion, a expliqué à notre confrère de Sportscar365 que deux raisons avaient motivé la décision de retirer l’inscription ce cette seconde auto. Malgré cette absence à Spa, la Rebellion R13 #3 doit être présente aux 24 Heures du Mans avec Romain Dumas, Nathanaël Berthon et Louis Deletraz au volant.

“Avec la COVID, nous voulions être beaucoup plus prudents sur le budget qu’auparavant”, a déclaré Calim Bouhadra. “De plus, Romain Dumas et Louis Deletraz n’ont pas beaucoup piloté la voiture, donc nous préférerons qu’ils passent plus de temps à s’entraîner et à faire des tests plutôt que d’être à Spa, rouler avec la voiture et s’inquiéter du fait qu’ils n’ont pas assez pratiqué. C’est la raison pour laquelle nous avons malheureusement décidé de retirer la deuxième voiture à Spa, juste pour nous préparer parfaitement à la course des 24 Heures du Mans en septembre avec quelques tests et entraînements supplémentaires”.

Rebellion Racing prévoit en effet de faire des essais entre Spa et Le Mans. Un récent test a déjà eu lieu au Paul Ricard il y a quelques temps. L’écurie suisse avait alors roulé en même temps que des équipes LMP1 comme Toyota Gazoo Racing et ByKolles Racing Team.