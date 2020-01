R-Motorsport se retire du DTM

L’historie d’amour entre le DTM, Aston Martin et R-Motorsport n’aura finalement duré qu’une seule saison puisque l’écurie suisse se retire du championnat allemand.

“La réévaluation de notre programme de sport automobile a montré que nous voulons fixer de nouvelles priorités pour l’avenir et que l’engagement DTM ne nous convenait plus”, a déclaré Florian Kamelger, team principal. “Concernant notre programme de sport automobile 2020, nous l’annoncerons ultérieurement. Cependant, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier particulièrement Gerhard Berger et l’ITR, Dieter Gass et Jens Marquardt pour l’engagement commun en DTM au cours de notre première saison. En particulier, BMW a été un partenaire extrêmement utile pour nous.”

Avant son retrait du championnat, R-Motorsport avait déjà annoncé que son association avec HWA n’irait pas au-delà de la saison 2019. Quatre Aston Martin Vantage étaient engagées la saison dernière.