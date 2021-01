Que retenir de la liste des engagés WEC 2021 ?

La Saison 9 du FIA WEC ouvre le début d’une nouvelle ère avec l’arrivée de la catégorie Hypercar. La liste des engagés du Championnat du Monde d’Endurance 2021 vient d’être publiée et affiche 33 concurrents. On la décortique pour vous, chiffres à l’appui…

La première chose à retenir est que les équipes engagées représentent 12 pays : Italie (7), Allemagne (6), Grande-Bretagne (5), Etats-Unis (4), Japon (3), France (2), Suisse (1), Pologne (1), Pays-Bas (1), Danemark (1), Belgique (1) et Slovaquie (1). Ensuite, le découpage des 33 engagés se fait de la façon suivante : 5 voitures en Hypercar, 11 en LMP2, 4 en LMGTE Pro et 13 en LMGTE Am.

Hypercar :

C’est la grand nouveauté en 2021, la catégorie Hypercar sera composée de cinq voitures (Toyota, Glickenhaus et Alpine). On a récemment assisté (vendredi 15 janvier) à la présentation de la Toyota GR010 HYBRID au Portugal. Les Champions du Monde engagent pour 2021 deux exemplaires avec des équipages inchangés. La marque japonaise fera face à une concurrence qui comprendra trois autres autos. D’un côté, la Scuderia Cameron Glickenhaus, aidée par Joest Racing et Sauber, avec deux Glickenhaus 007 LMH confiées à Gustavo Menezes et Ryan Briscoe. De l’autre, Alpine Elf Matmut avec une LMP1 non hybride (Alpine A480-Gibson) avec André Negrão (mais Nicolas Lapierre devrait suivre…). Par contre, pas de ByKolles sur la liste des engagés à l’année. Cette dernière grossira au fur et à mesure avec l’arrivée de Peugeot en 2022, puis Porsche et Audi en 2023 !

Scuderia Cameron Glickenhaus

LMP2

On aura un record dans la catégorie avec plus grand nombre d’engagés depuis la création du WEC (11 voitures). Premier point, deux constructeurs (Oreca et Ligier) sont représentés même si on compte 10 modèles pour l’un contre un seul pour l’autre ! Ensuite, on y retrouve les habitués (United Autosports, High Class Racing, Racing Team Nederlands, Jota, etc…) mais aussi trois écuries venant de l’European Le Mans Series : Inter Europol Competition, RealTeam Racing et Richard Mille Racing Team. A noter aussi l’arrivée de l’équipe belge, WRT, de Vincent Vosse qui alignera une ORECA 07 pour Robin Frijns et d’ARC Bratislava de Miro Konopka. On compte cinq autos en Pro-Am.

Le niveau des pilotes sera très relevé avec certains anciens de la Formule 1 comme Juan Pablo Montoya, Giedo Van Der Garde et Stoffel Vandoorne, le Champion du Monde FIA WEC 2014, Anthony Davidson, le Champion du Monde en titre de la Formule E, Antonio Felix da Costa, ou encore Jan Magnussen, quadruple vainqueur de catégorie aux 24 Heures du Mans. Les champions en titre Filipe Albuquerque et Phil Hanson seront aussi en piste en 2021.

GTE Pro

Il s’agit de la catégorie la plus pauvre avec seulement quatre autos représentant Ferrari et Porsche suite au départ d’Aston Martin Racing. Il était encore difficile d’imaginer que le GTE Pro aurait moins d’autos que la catégorie reine il y a encore un ou deux ans ! Dans l’histoire du WEC, Ferrari reste le constructeur le plus couronné de succès en LMGTE, avec six titres. Les équipages restent presque les mêmes avec la # 51 de Pier Guidi / Calado et la #52 pour Molina et un “nouveau”, Daniel Serra (double vainqueur GTE Pro aux 24 Heures du Mans) qui remplace Davide Rigon. Chez Porsche, Champion du Monde GT 2018-2019, là aussi les duos sont inchangés à l’exception de la #92 où Neel Jani (vainqueur des 24 Heures du Mans 2016) remplace Michael Christensen.

GTE Am

Tout comme en LMP2, c’est aussi le record d’engagés dans l’histoire du WEC avec 13 voitures : cinq Ferrari, cinq Porsche et trois Aston Martin. A nouveau, on retrouve les habitués comme AF Corse, Dempsey-Proton Racing (avec le retour de Julien Andlauer), TF Sport, Team Project 1, Aston Martin Racing. On note deux arrivées : Iron Lynx (deux Ferrari 188 GTE) et D’station Racing (une Aston Martin Vantage). L’écurie italienne Cetilar Racing passe du LMP2 (Dallara) au GTE Am avec une Ferrari et Gulf Racing est toujours là, mais change de nom : GR Racing (Michael Wainwright, Benjamin Barker).

Copyright : Drew Gibson Photography / Nick Dungan

Les féminines :

On aura pour la première fois deux équipages 100% féminins en WEC. En LMP2, on aura Richard Mille Racing Team avec l’ORECA 07 LMP2 #1 confiée à l’équipage ELMS vu l’an dernier : Tatiana Calderon, Sophia Floersch et Beitske Wisser.

@Richard Mille Racing

Le deuxième trio réuni aussi des habituées de l’ELMS avec Rahel Frey, Manuela Gostner et Michelle Gatting sur la Ferrari 488 GTE #85 d’Iron Lynx en GTE Am.

@Iron Lynx / Iron Dames

Les six femmes engagées pour la saison 9 établissent le record de pilotes féminins dans un Championnat du Monde FIA…

On attend maintenant les premiers tours de roues des concurrents du WEC, normalement, prévus à Sebring en mars, mais les choses devraient changer !