La Toyota GR010 HYBRID, place à la technique !

Ca y est ! La nouvelle arme de Toyota est enfin arrivée, on l’attendait tous. Elle a été conçue au cours des 18 derniers mois à Cologne et Higashi-Fuji (Japon). Avec son nom de code « GR010 HYBRID», elle est équipée d’un V6 turbo de 680 chevaux avec une cylindrée de 3,5 litres contre 2,4 litres pour la TS050. Elle a, en plus, un moteur électrique qui agit sur les roues avant, ce dernier développant 272 chevaux. L’ensemble du groupe motopropulseur de la GR010 est réglementairement limité à une puissance instantanée délivrée aux roues de 680 chevaux. Cela signifie que l’électronique gère la part de puissance thermique délivrée en fonction de la puissance électrique disponible. La GR010 est longue (4,9 mètres) et pèse 1040 kilos.

Ce matin, une conférence de presse Toyota Gazoo Racing était organisée en direct du circuit de Motorland Aragon (Espagne) où l’équipe était “sensée” effectuer des essais, mais la neige présente dans cette région s’est malheureusement invitée ! Pascal Vasselon, directeur technique, Rob Leupen, le directeur de l’équipe, ainsi que Nyck De Vries, pilote d’essai et de réserve de Toyota Gazoo Racing, ont ainsi pu présenter leur nouveau bébé et répondre aux questions des différents journalistes. Nous vous proposons quelques extraits…

La voiture :

Pascal Vasselon : « Nous préparons notre arrivée en Hypercar et nous sommes heureux de faire face à Audi, Peugeot et Porsche dans le futur. Sur cette GR010 HYBRID, il s’agit d’un mix entre une voiture de course et celle présentée juste avant les 24 Heures du Mans 2020, la GR Super Sport Hypercar. Elle est issue de l’héritage de Toyota Gazoo Racing et nous en sommes fiers. Nous avons bien entendu utilisé nos connaissances et notre expérience acquises tout au long de nos années de WEC. Nous avons utilisé les mêmes procédés que sur la LMP1, mais elle est vraiment très différente de la Toyota TS050 Hybrid. Il m’est d’ailleurs plus facile de dire ce qui a été gardé de sa devancière que d’énumérer tout ce qui a changé. En tout cas, elle est plus grande et plus lourde, car elle pèse 1040 kilos, et c’est surtout le groupe motopropulseur qui est différent (hybride de course à quatre roues motrices). L’exploitation de ce dernier est ce qui diffère grandement de la TS050 Hybrid. Toutes les voitures doivent respecter certaines fenêtres de performances en termes d’appui et de traînée, nous devons utiliser cette puissance maximum qu’il faudra respecter à n’importe quel moment. (le système électronique réduit la puissance du moteur en fonction de la quantité du boost de l’hybride). »

Ses performances :

Nyck de Vries : « Il y a moins d’appui, moins de puissance, les temps au tour sont donc moins importants. Il faut aussi prendre en compte que la voiture est plus lourde (162 kg de plus que la TS050 pour 32% de puissance en moins, ndlr) et que le groupe motopropulseur est différent de ce que l’on avait sur la TS050 Hybrid. Cela affecte grandement le maniement et le comportement de la voiture qui est donc plus lente que celle de l’an dernier. »

Le futur de la catégorie

Rob Leupen : « Nous sommes optimistes quant à l’avenir de la catégorie LMH et de l’Endurance en général. La preuve en est l’arrivée déjà de trois autres constructeurs, Peugeot, Audi, et Porsche. En attendant, nous sommes là cette année pour gagner. Nous visons les titres Equipes et Pilotes en Championnat du Monde d’Endurance ainsi que le doublé aux 24 Heures du Mans ! »

Nyck de Vries : « Le futur de l’Endurance est ‘lumineux’. La compétition va monter graduellement. Nous allons d’abord nous battre face à ByKolles et Glickenhaus, puis plusieurs constructeurs vont arriver. Nous avons une bonne voiture, elle reste puissante, l’aérodynamisme est différent et nous n‘avons plus droit à deux packages aéro comme par le passé, mais plus qu’à un seul. Cela va permettre d’avoir des courses plus disputées, plus de compétition. J’avoue que j’espère pouvoir rouler un jour en compétition dans cette auto. »

Les changements de réglementation en LMH

Pascal Vasselon : « Ils ont été une sorte de montagne russe pour toute l’équipe. Les plannings ont été modifiés à plusieurs reprises. Ce fut, cependant, une bonne chose que la saison ne démarre pas comme prévu à Silverstone en septembre 2020, ce n’était pas réaliste. La première course devrait avoir lieu à Sebring le 21 mars prochain, nous allons pouvoir nous concentrer sur le développement de la voiture, sa finalisation et sa production ! »

La différence des temps au tour

Pascal Vasselon « La différence devrait être de dix secondes sur un circuit comme Le Mans et de 4 à 5 secondes en général sur les autres circuits visités par le WEC. Nous perdons évidemment en accélération par rapport à la TS050 Hybrid car la voiture est plus lourde. »

Les prochains essais

Rob Leupen : « Nous sommes ici à Motorland Aragon car nous devions faire des essais, mais les conditions météo ne nous le permettent pas, il neige ! Nous serons de retour sur ce même circuit en février en espérant qu’il fasse meilleur. C’est important pour nous de rouler (Pascal Vasselon a précisé qu’un peu plus de 6000 kilomètres ont été parcourus pour le moment, ndlr) car c’est une toute nouvelle voiture et notre manque de roulage pourrait nous être préjudiciable en début de saison. Il faut que les pilotes, les mécaniciens, les ingénieurs connaissent mieux la voiture car cela nous permet de mieux la préparer ! »

Rob Leupen

La vente des Toyota GR010 Hybrid

Rob Leupen : « Certes, le règlement nous le permet, mais il est bien trop tôt pour parler de cela pour le moment ! » Rob Leupen a également confirmé que l’implication de Toyota en WEC courrait jusqu’en 2025.

A propos de Kenta Yamashita (qui roulait chez High Class Racing en WEC et membre du Toyota Young Drivers Program)

Rob Leupen : « Malheureusement, Kenta ne sera pas en LMP2 cette année ni dans notre programme. Les difficultés de voyager entre le Japon et l’Europe ont eu raison de son programme. Il reste donc au Japon et nous réfléchissons à qui nous pourrions avoir… »

Kenta Yamashita

La première manche WEC à Sebring

Rob Leupen : « Nous ne savons pas pour le moment, nous attendons des informations de la part du WEC. Nous gardons les doigts croisés car nous aimerions y aller, mais nous savons que c’est incertain pour le moment, voire très incertain. Une solution en Europe pourrait être trouvée (?). »

Les spécifications techniques de la Toyota GR010 Hybrid

Carrosserie : Composite en fibre de carbone

Boîte de vitesses : transversale à 7 rapports séquentiels

Arbres de transmission : arbres de transmission à joint tripode à vitesse constante

Embrayage : multidisques

Différentiel : à verrouillage mécanique

Suspension : double triangle avant et arrière indépendant, système de poussoir

Ressorts : barres de torsion

Barres anti-roulis : avant et arrière

Direction assistée hydraulique

Freins : étriers en alliage monobloc Akebono avec disques ventilés en carbone

Jantes : en alliage de magnésium RAYS, 13 x 18 pouces

Pneus : Michelin radial (31 / 71-18)

Longueur : 4900 mm

Largeur : 2000 mm

Hauteur : 1150 mm

Poids : 1040 kg

Capacité du réservoir : 90 litres

Moteur : V6 bi-turbo à injection directe

Soupapes : 4 par cylindre

Cylindrée du moteur : 3,5 litres

Carburant : essence

Puissance du moteur : 500 kW / 680 chevaux

Puissance hybride : 200 kW / 272PS

Batterie : lithium-ion TOYOTA à haute puissance

Moteur (électrique) avant / inverseur : AISIN AW / DENSO