Présentation des 12 Heures de Sebring 2021

Avec les 24 Heures de Daytona et les 24 Heures du Mans, les 12 Heures de Sebring font partie des plus grandes courses d’endurance au monde ! Acura a battu Cadillac à Daytona, mais qu’en sera-t-il aux 12 Heures de Sebring. Et la Mazda DPi va-t-elle rééditer son exploit de 2020 ?

Épreuve : 69e édition des 12 Heures de Sebring

Circuit : Sebring International Raceway à Sebring, Floride (USA). 3,74 miles soit un peu plus de 6 kilomètres, 17 virages

Date : du jeudi 18 (premiers essais) au samedi 20 mars 2021 (course).

Durée : 12 heures

Le programme (heure française) :

Essais Libres 1 : jeudi 18 mars de 14 h 05 à 15 h 05

Essais Libres 2 : jeudi 18 mars de 18 h 55 à 20 h 10

Essais libres 3 : vendredi 19 mars de 00 h 30 à 02 h 00

Qualifications : vendredi 19 mars de 16 h 15 à 17 h 45

Warm-up : samedi 20 mars de 13 h à 13 h 20

Course : samedi 20 mars, départ à 15 h 10, arrivée à 03 h 10

Les courses de support :

Mazda MX-5 Cup, Porsche Carrera Cup, Michelin Pilot Challenge

Live Timing & Résultats :

scoring.imsa.com ou sur l’application IMSA

La liste des engagés :

Retrouvez l’article sur les 36 engagés (5 de plus qu’en 2020). La course comptera toutes les catégories : DPi, LMP2, LMP3, GTLM et GTD. Les 12 Heures de Sebring auront un Grand Marshal en la personne de Thomas “Flash” Gordon (ICI)

La liste des engagés est ICI…

La BOP :

La nouvelle BoP est à découvrir ICI

Où suivre la course :

La course sera diffusée comme d’habitude sur IMSA TV, mais surtout elle sera disponible sur Auto Moto la chaîne. Après le succès rencontré lors de la diffusion en direct des 24 Heures de Daytona, la chaîne remet cela pour Sebring. Une très belle nouvelle ! On retrouvera aux commentaires Adrien Paviot, Anthony Drevet, Guenaëlle Longy et un consultant de luxe en la personne de Paul-Loup Chatin, le pilote IDEC Sport Racing en ELMS… Prise d’antenne à 15 heures, à ne pas manquer donc !

Où trouver Auto Moto la chaîne…

Quelques informations :

Format révisé des qualifications : la séance de qualification pour déterminer la grille de départ de la course a changé pour 2021. La catégorie GTD comprend deux parties. La première verra un pilote Silver ou Bronze dans chaque voiture GTD s’affronter pendant 15 minutes pour déterminer la position de départ de la course. Après un changement de pilote obligatoire, une autre session GTD de 15 minutes aura lieu pour déterminer les points de qualification de la catégorie. Toutes les autres catégories auront une seule session de 15 minutes pour déterminer les points et la position de départ. Les LMP2 doivent utiliser un pilote classé Bronze et les LMP3 doivent utiliser un pilote Silver de moins de 30 ans ou un pilote Bronze pour la session.

IMSA Michelin Endurance Cup : Sebring est la deuxième course de la saison du championnat WeatherTech mais aussi de l’IMSA Michelin Endurance Cup. Pour ce dernier, des points seront attribués à la 4e, 8e et 12e heures à Sebring.

A l’issue de Daytona, le classement est le suivant. En tête en DPi l’Acura Konica Minolta n°10, en LMP2 l’ORECA Tower Motorsport #8, en LMP3 la Ligier JS P320 Riley Motorsports #74, en GTLM, la Corvette C8.R Corvette Racing #4 et en GTD, la Mercedes-AMG GT3 Winward Racing #57.

Tandy au top : Nick Tandy est le triple champion en titre des 12 Heures de Sebring en catégorie GTLM, mais c’était avec Porsche GT Team. Le Britannique pilote maintenant pour Corvette Racing, qui n’a pas gagné cette course depuis son triplé en 2017. Comme Tandy, cinq autres pilotes inscrits comptent chacun trois victoires à Sebring.

Corvette Racing : Aucune équipe engagée ne compte plus de victoires aux 12 Heures de Sebring que Corvette Racing, avec 11 succès.

Porsche haut la main : Le constructeur allemand a accumulé 98 victoires de catégorie à Sebring, la première datant de 1955. C’est plus de victoires à Sebring que tous les autres constructeurs actuels du championnat WeatherTech réunis. Porsche a ajouté quatre victoires au cours des trois dernières années – trois d’affilée en GTLM et l’année dernière en GTD.

Les records de la piste :

DPi : Dane Cameron, Acura DPi, 1:45.865 (Mars 2019)

LMP2 : Matthew McMurry, ORECA LMP2, 1:49.728 (Juillet 2020)

GTLM : Jordan Taylor, Corvette C8.R, 1:55.634 (Juillet 2020)

GTLM : Antonio Garcia, Corvette C8.R, 1:55.456 (Novembre 2020)

GTD : Daniel Serra, Ferrari 488 GT3, 1:58.710 (Mars 2018)

Les vainqueurs des 12 Heures de Sebring 2020 :

DPi : Jonathan Bomarito/Harry Tincknell/Ryan Hunter-Reay, (Mazda DPi #55)

LMP2 : Patrick Kelly/Simon Trummer/Scott Huffaker, (ORECA 07 #52 PR1 Mathiasen Motorsports)

GTLM : Nick Tandy/Fred Makowiecki/Earl Bamber, (Porsche 911 RSR-19 #911 GT Team)

GTD : Ryan Hardwick/Patrick Long/Jan Heylen, (Porsche 911 GT3-R #16 Wright Motorsports)