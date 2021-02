Thomas “Flash” Gordon nommé Grand Marshal des 12 Heures de Sebring

Thomas “Flash” Gordon, grand joueur de baseball de la Major League Baseball (MLB) et originaire des Highlands County (comté où se trouve Sebring), sera le Grand Marshal de la 69e édition des 12 Heures de Sebring, 2e manche IMSA 2021.

Le joueur connait bien le “coin” car il a fréquenté le lycée Avon Park High School, située à 20 kilomètres au nord du Sebring International Raceway. Tom Gordon a joué pour sept équipes de baseball, notamment pour les Royals de Kansas City (1988 à 1995) et les Red Sox de Boston (1996 à 1999). Avec les Phillies de Philadelphie en 2008, il a remporté le World Series championship pour la première fois de sa carrière.

Grand amateur de sports mécaniques, Tom Gordon a assisté aux 12 Heures de Sebring à de nombreuses reprises ainsi qu’aux neuf dernières éditions de Daytona 500. Il vient d’être nommé membre du conseil d’administration de la fondation AdventHealth Sebring et, entre autres projets, il travaille avec les dirigeants d’AdventHealth et du comté des Highlands afin d’amener des événements sportifs de célébrités dans la communauté pour collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance locales et apporter une plus grande reconnaissance à sa ville natale.