L’IMSA publie sa BoP pour les 12 Heures de Sebring

L’IMSA a établi la Balance de Performance pour le reste de la saison du WeatherTech SportsCar Championship et elle sera applicable dès les 12 Heures de Sebring (20 mars).

Cette BoP diffère de celle des 24 Heures de Daytona qui a ouvert la saison en janvier dernier. Cette course est en effet indépendante des autres circuits du WeatherTech Championship en raison de l’ovale et de son parcours routier.

Dès Sebring donc, la BoP en DPi reste inchangée par rapport à la configuration utilisée l’an dernier lors des 12 Heures de Sebring aussi bien au niveau du poids minimum que de la puissance.

En GTLM, la Porsche 911 RSR-19 voit sa restriction d’air augmentée de 0,7 mm par rapport à sa configuration de fin d’année, tandis que la BMW M8 GTE aura une pression de turbo réduite sur la plupart des régimes. Par contre, aucun changement apporté à la Chevrolet Corvette C8.R, championne IMSA en titre.

En GTD, le poids de l’Acura NSX GT3 Evo (+10 kg), de la BMW M6 GT3, de la Lexus RC F GT3 et de la Mercedes-AMG GT3 Evo ont été ajustés (+20 kg chacun), mais l’Acura et la BMW bénéficient en même temps d’une légère augmentation de la puissance du turbo. La Lexus, quant à elle, disposera d’un restricteur d’air plus grand de 1 mm par rapport à sa configuration de Sebring 2020.

Début des essais des 12 Heures de Sebring jeudi prochain, le 18 mars !