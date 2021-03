36 autos aux 12 Heures de Sebring

Après les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring marquent le deuxième rendez-vous de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Le plateau fait état de 36 autos avec 7 DPi, 5 LMP2, 6 LMP3, 5 GTE et 13 GTD.

Aucune surprise au sein de la catégorie DPi avec la poursuite du programme Ally Cadillac Racing pour Jimme Johnson, Simon Pagenaud et Kamui Kobayashi.

La catégorie LMP2 voit l’arrivée de l’Oreca 07/United Autosports confiée à Jim McGuire, Guy Smith et Wayne Boyd.

Yann Clairay poursuit l’aventure en LMP3 chez Sean Creech Motorsport en compagnie de Joao Barbosa et Lance Willsey.

Du côté du GTLM, on compte la présence des habituels protagonistes avec Corvette Racing, WeatherTech Racing et BMW Team RLL. Mathieu Jaminet et Matt Campbell épauleront bien Cooper MacNeil sur la Porsche 911 RSR/WeatherTech Racing.

La catégorie GTD est en baisse par rapport à Daytona avec 13 GTD contre 19 pour l’ouverture de la saison en janvier dernier. On note la présence de Trenton Estep en troisième pilote sur la Porsche 911 GT3 R/Team Hardpoint EBM #99.

