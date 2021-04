Présent et avenir de Toksport WRT avec Seyhun Duru

Si on vous parle de Toksport WRT, vous pensez en premier lieu au rallye. Le WRT veut d’ailleurs dire World Rally Team. La structure allemande fait rouler les pilotes officiels Skoda R5. En 18 ans d’existence, Toksport WRT a disputé plus de 450 courses dans différentes disciplines.

Pour la partie circuit, le team a beaucoup roulé en Porsche Cup avant de passer en Mercedes-AMG GT3 l’année passée. En 2020, l’ADAC GT Masters et le GT World Challenge Europe Sprint étaient au menu. Cette année, le team allemand créé par Emre Buyukbayrak rajoute l’Endurance à son programme.

Paul Petit, Oscar Tunjo et Marvin Dienst roulent en Endurance sur la Mercedes. En Sprint et ADAC GT Masters, Maro Engel et Luca Stolz sont associés. Seyhun Duru, directeur technique de Toksport WRT, nous en a dit un peu plus sur l’écurie.

Toksport WRT est connu pour son engagement en rallye, mais moins en circuit…

“L’équipe est pourtant présente en circuit depuis 2006 via les championnats Porsche en France, Benelux et Allemagne. Nous avions du personnel qui officiait dans des équipes GT3. En 2019, Toksport WRT est venu faire une pige en ADAC GT Masters pour préparer 2020 avec une saison complète à la clé.”

2020 a été une bonne saison en GT World Challenge Europe Sprint ?

“Le plan initial était de prendre part à un programme complet Sprint et Endurance. La pandémie a mis à mal nos ambitions où nous avons disputé seulement la série Sprint avec deux Mercedes-AMG GT3. Quand on connaît le niveau du championnat, on peut dire que 2020 a été une bonne saison. Nous voulions faire rouler deux Mercedes cette saison en Endurance, mais une seule a pu être finalisée jusqu’à maintenant. Peut-être que nous en aurons deux à Spa, voire même une en Pro. En revanche, deux AMG GT3 seront présentes en Sprint avec Maro Engel et Luca Stolz d’un côté, Oscar Tunjo et Juuso Puhakka de l’autre.”

TokSport WRT poursuit en rallye ?

“Le plan est de poursuivre dans les deux disciplines, rallye et circuit. Il n’est pas question de mettre un terme à nos engagements en GT. Nous voulons poursuivre dans l’environnement SRO et en ADAC GT Masters. Les deux entités sont complètement séparées. Pour ma part, je suis sur la partie circuit.”

Le prototype ou le GT4 font partie des pistes ?

“Pourquoi pas un jour être présent en LMP3, mais il n’y a pas le moindre plan pour cette année. Pour ce qui est du GT4, nous avons eu des demandes. A ce jour, le focus est mis sur le GT3 pour gagner des courses et des titres.”

Vous êtes satisfait de la collaboration avec AMG ?

“Le support est très bon, la collaboration se passe très bien. Toksport WRT reste un team privé qui n’a pas beaucoup de sponsors. La présence de Maro et Luca est importante pour le développement de l’équipe.”

L’Intercontinental GT Challenge fait aussi partie des pistes ?

“Nous voulions déjà être présent en 2020. Il est possible que nous soyons là sur deux courses cette année.”