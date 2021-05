Première explication sur la piste de Magny-Cours pour la Porsche Carrera Cup France 2021 !

Communiqué de Presse :

Moins d’un mois après la séance d’essais officiels, le peloton de la Porsche Carrera Cup France 2021 est de retour dans la Nièvre, dans le cadre du Championnat de France des Circuits FFSA, pour les deux premières courses d’une saison 2021, qui verra les débuts en compétition de la nouvelle 911 GT3 Cup type 992.

L’attente est désormais bientôt terminée, et l’excitation à son comble ! Dans quelques jours en effet, les pilotes de la Porsche Carrera Cup France, impatients d’en découdre, en auront fini avec l’intersaison, et le chronomètre aura apporté son lot de réponses aux inévitables questions que cette période soulève. D’autant que le circuit F1 de Magny-Cours fait toujours figure de parfait révélateur des forces en présence. Qui au sein du peloton des vingt-neuf engagés, tirera le meilleur parti de la nouvelle 911 GT3 Cup type 992 aux qualités encore optimisées ?

Florian Latorre (CLRT), Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) et Marvin Klein (CLRT) brigueront-ils à nouveau le titre dans un remake de la saison passée ? Ou assistera-t-on à une prise de pouvoir de nouveaux talents, avec Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras), le Junior Porsche Carrera Cup France 2021, Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras) ou l’Italien Enrico Fulgenzi (EF Racing), tous trois particulièrement en verve lors des tests d’avant saison ?

Les incertitudes sont nombreuses et c’est là toute la beauté de la formule monotype chère à Porsche France, laquelle magnifie le plaisir de pilotage, tout en offrant un spectacle de haut vol saison après saison. 2021 ne devrait pas échapper à la règle tant les outsiders seront nombreux, et notamment chez les Pro, à l’image du Luxembourgeois Dylan Perreira (BWT Lechner Racing), présent pour l’occasion et deuxième de la Porsche Mobil 1 Supercup la saison passée, ou encore de Victor Weyrich (Pierre Martinet by Alméras), le champion rookie sortant.

La bataille sera au moins aussi passionnante en Pro-Am, avec la présence de Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing), le triple champion sortant, ainsi que de son plus grand rival, Christophe Lapierre, passé cette année chez Pierre Martinet by Alméras, ou encore de Jérôme Boullery (YDEO by Racing Technology) et François Lansard (MRT by CLRT), le champion Am sortant. Mais ils devront aussi compter avec Raymond Narac (Imsa Performance) et Henry Hassid (MRT by CLRT), deux revenants dont le talent et le métier ne sont plus à démontrer.

L’expérience engrangée la saison passée par Franck Leherpeur (CLRT), Maxence Maurice (Imsa Performance) et Tugdual Rabreau (CLRT) pourrait également se révéler déterminante chez les Am, mais là encore l’éclosion de nouveaux venus n’est surtout pas à exclure. Autant dire donc que nombreux sont ceux à attendre la première qualification de l’année avec impatience, et peut-être aussi un soupçon de fébrilité.

À 10h15 vendredi 7 mai, il ne sera en effet plus l’heure de cacher son jeu, mais bel et bien de jeter toutes ses forces dans la bataille pour trente minutes d’effort intense. La première course se déroulera quant à elle le soir même (17h45-18h15), tandis que la seconde aura lieu samedi 8 mai (12h15-12h45). Et pour ne rien rater du spectacle attendu, une retransmission en direct sera une nouvelle fois assurée sur la page Facebook de la Porsche Carrera Cup France et la page YouTube Porsche France.