Pratt Miller change de main pour intégrer Oshkosh Corporation, société spécialisée dans le domaine des véhicules essentiels et des équipements essentiels. Le prix d’achat de Pratt Miller, dont les activités vont de l’ingénierie au sport automobile en passant par l’innovation de pointe, est de 115 millions de dollars. Pratt Miller conservera son nom, son personnel et ses installations. Il va tout de même falloir trouver un remplaçant à Doug Fehan qui était jusque-là en charge des programmes chez Corvette Racing.

Fondée en 1989 et basée à New Hudson (Michigan), Pratt Miller a fait des progrès significatifs dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la robotique, les systèmes autonomes et connectés, ainsi que l’électrification.

« Nous sommes impatients d’accueillir l’équipe de Pratt Miller au sein d’Oshkosh Corporation », a déclaré John Pfeifer, président et chef de l’exploitation d’Oshkosh Corporation. « Nous pensons que la combinaison de l’expertise en ingénierie de Pratt Miller avec l’innovation et les forces opérationnelles d’Oshkosh nous permettra de mieux servir les clients et de positionner notre société vers une belle croissance. »

Matt Carroll, PDG de Pratt Miller, espère que la société pourra se développer avec l’arrivée d’Oshkosh début 2021 : « L’héritage du sport automobile de Pratt Miller a créé une culture de vitesse, d’agilité et d’innovation, qui a défini notre succès. Oshkosh est un partenaire idéal pour que nous appliquions cet état d’esprit à certains des défis les plus importants auxquels sont confrontés les clients d’aujourd’hui. Ensemble, nous prévoyons de développer notre partenariat de dix ans et d’élargir notre portefeuille de nouvelles opportunités commerciales. Nous sommes impatients d’apprendre les uns des autres et de continuer à innover pour proposer à nos clients des produits leaders sur le marché. »

Oshkosh Corporation (Wisconsin) emploie plus de 14 000 personnes dans le monde. Les produits Oshkosh sont disponibles dans plus de 150 pays sous différentes marques.

Pour la petite histoire, William Besserdich et Bernhard Mosling ont breveté un système de traction intégrale innovant en 1915. Cette invention a marqué les débuts de Oshkosh qui a déposé plus de 850 brevets dans différents domaines.