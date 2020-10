Ligier European Series, Portimão, qualifs : Kevin Balthazar double la mise !

On connait désormais les grilles de départ des deux manches de la Ligier European Series avec les deux dernières qualifications qui se sont déroulées cet après midi sur le tracé de Portimão au Portugal.

Kevin Balthazar a été le plus rapide lors de la première séance qualificative sur sa Ligier JS P3 #81 de Milo Racing avec un temps de 1:48.250. Trois Ligier JS 2R suivent : la #86 M Racing avec Mathieu Martins, la #66 M Racing de Natan Bihel et la #17 d’Arctic Energy de Sergey Egorov. Sébastien Baud (#74 Cool Racing) est 5e.

Les temps de la séance 1 sont ICI

Pour la 2e séance, quelques heures plus tard, celle qui détermine la grille de départ de la Course 2, on a pris les mêmes et on a recommencé sauf que l’ordre a été légèrement modifié. Kevin Balthazar a de nouveau été le plus rapide, mais il devance cette fois-ci Natan Bihel, Mathieu Martins, Sébastien Baud et Nerses Isaakyan sur la #17 Arctic Energy.

Les temps de la séance 2 sont ICI

Maintenant, place aux deux dernières manches de la saison. La Course 1 aura lieu ce samedi à 9 h 40 tandis que la Course 2 débutera à 13 h 15.