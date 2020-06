Porsche rempile en VLN pour trois ans

Porsche poursuit sa collaboration avec la Nürburgring Endurance Series pour trois années supplémentaires. De plus, la marque allemande soutient la nouvelle série Digital Nürburgring Endurance.

« Les courses d’endurance font partie de l’ADN de Porsche et nous avons un lien très spécial avec l’exceptionnelle Nürburgring-Nordschleife », a déclaré Michael Dreiser, responsable des ventes chez Porsche Motorsport. « L’attrait particulier de la Nürburgring Endurance Series vient de la coexistence bien équilibrée des courses d’élite et de club. Cette compétition sur le circuit le plus exigeant du monde pose un défi fascinant que nos clients apprécient. Ils courent dans différentes classes et la bataille pour les positions de tête est vraiment passionnante parmi les nombreux privés et jeunes qui font confiance à Porsche. En NLS, nous sommes en mesure de démontrer clairement le potentiel et les performances de nos voitures de course. »

Porsche est le constructeur le plus titré en VLN avec un total de 217 victoires au général et 714 succès de catégorie. Cette année, plusieurs modèles Porsche sont en piste : 718 Cayman GT4 Clubsport, 911 GT3 Cup, 911 GT3-R. Les Porsche 911 GT3 Cup ont une classe dédiée, la Cup 2 NLS. Le Cayman GT4 Trophy by Manthey Racing entame sa cinquième saison. Les 718 Cayman GT4 Clubsport et Cayman GT4 Clubsport composent la classe Cup 3. Un classement général par équipe est proposé, de même qu’un classement pour le meileur amateur. Cette classe est destinée aux nouveaux arrivants qui, entre autres, doivent effectuer des tours dans un temps spécifique.

La marque allemande est aussi active dans le championnat digital mis en place dès le début de la pandémie. La série digitale se poursuit jusqu’en novembre.