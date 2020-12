Porsche officialise son arrivée en LMDh !

Depuis le retrait de Porsche en LMP1 fin 2017, les fans d’Endurance attendaient impatiemment le retour de la marque allemande dans la catégorie reine pour viser un nouveau titre mondial et une victoire aux 24 Heures du Mans. L’attente n’aura pas été trop longue puisque Porsche annonce officiellement son arrivée dans la catégorie LMDh qui est intégrée en Le Mans Hypercar. Porsche prend donc le même chemin qu’Audi, la marque cousine de Volkswagen Group.

Le fait d’avoir une plateforme commune IMSA/ACO a séduit Porsche qui a lancé une étude sur un concept LMDh une fois le règlement technique connu.

Comme Audi, Porsche devra partir d’un châssis LMP2 provenant de chez Dallara, ORECA, Ligier ou Multimatic. Un système hybride commun à tout le monde sera en place sur la Porsche. Ce système pourra régénérer jusqu’à 200 kW et fournir une puissance continue maximale de 50 kW aux roues en fonction de la piste. Pas de développement sur le système hybride (jusqu’à 22 000 km entre les vérifications).

Porsche sera prêt en 2023 pour le WEC et l’IMSA.

Oliver Blume, Président du Directoire Porsche AG : « La nouvelle catégorie LMDh nous permet de nous battre pour la victoire au général avec un système hybride dans les grandes classiques du Mans, de Sebring et de Daytona – sans que cela coûte une fortune. Ce projet est extrêmement séduisant pour Porsche. L’endurance fait partie de notre ADN. »



Fritz Enzinger, Vice-Président de Porsche Motorsport : « Nous détenons un record de 19 victoires au général aux 24 Heures du Mans et nous sommes montés à de nombreuses reprises sur la plus haute marche du podium des grandes courses américaines. Nous pouvons poursuivre cette tradition avec un prototype LMDh tout en maintenant des coûts raisonnables. Il y a un énorme intérêt de la part d’autres constructeurs. J’espère que nous pourrons reprendre les choses là où nous les avons laissées, avec des batailles contre de nombreuses autres marques pendant les années 1980 et 90. Cela donnerait un énorme coup de fouet à toute la scène du sport automobile. »



Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Cette annonce tant attendue est une excellente nouvelle pour le monde de l’Endurance. En confirmant son engagement en Hypercar, la nouvelle catégorie reine, Porsche va retrouver les 24 Heures du Mans aux côtés de grands constructeurs. Ces annonces récentes prouvent que notre règlement est attractif, porté par un accord historique avec les Etats-Unis. »



Richard Mille, Président de la Commission Endurance de la FIA : « Lorsque l’idée de réorganiser la top catégorie du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA a été discutée pour la première fois, l’objectif était d’attirer l’intérêt des constructeurs de renom en leur donnant la possibilité de se battre pour des victoires au classement général des épreuves d’endurance au Mans et dans le Monde. Nous pouvons maintenant voir que cela se concrétise et le fait de proposer Le Mans Hypercar et le LMDh dans la même catégorie donne aux constructeurs le luxe de choisir un concept et l’approche qui correspond le mieux à leur philosophie. L’avenir de l’Endurance promet des courses passionnantes. »