Porsche met un terme à son engagement en IMSA fin 2020

2020 va marquer la dernière année de la présence officielle de Porsche dans le championnat IMSA. Le constructeur allemand, champion en titre, se retirera de la série à l’issue de la saison en cours.

Avec ce retrait, Porsche Motorsport contribue de manière significative à surmonter les effets économiques de la pandémie Covid-19 au sein de la marque.

« La décision d’arrêter notre implication d’usine dans la série IMSA n’a pas été facile pour nous», confie Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport. « Compte tenu de la situation actuelle de l’entreprise en relation avec la pandémie de coronavirus, il est logique que Porsche Motorsport contribue à faire face à la situation économique. Nous avons ouvertement discuté de notre sortie avec toutes les parties concernées. À ce stade, nous souhaitons exprimer nos sincères remerciements à Jim France et aux collègues de l’IMSA pour leur compréhension. Porsche appartient aux courses d’endurance. Nous travaillerons dur pour nous assurer qu’il ne s’agit que d’un Auf Wiedersehen temporaire. »

Nick Tandy, Fred Makowiecki, Laurens Vanthoor et Earl Bamber défendent les couleurs de Porsche cette saison en IMSA. Avec le retrait de Ford fin 2019 et Porsche fin 2020, il ne reste plus que BMW et Corvette à plein temps en GTLM.