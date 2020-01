Porsche s’intéresse à la nouvelle plateforme ACO / IMSA, d’autres constructeurs également…

La marque Porsche est absente de la catégorie reine du championnat du monde d’endurance de la FIA depuis son retrait de la compétition en LMP1 fin 2017. Cependant, on sait que Porsche a participé aux premières réunions du groupe de travail pour les plateformes Hypercar et DPi 2.0, bien qu’elle ait pris du recul depuis l’été dernier.

Cependant, la convergence entre l’ACO et l’IMSA et la création de la catégorie LMDh intéressent de plus en plus. Une même plateforme de prototypes qui permettrait de jouer la victoire aux 24 Heures du Mans, 24 Heures de Daytona et aux 12 Heures de Sebring, soit les trois plus grandes courses d’endurance en prototype au monde, à partir de 2022, voilà de quoi aiguiser l’appétit de Porsche comme Michael Steiner, membre du conseil exécutif de Porsche AG pour la recherche et le développement, l’a confié à Sportscar365. “C’est un moment historique pour notre sport, un message très positif pour les courses d’endurance, notre industrie et les fans. Nous apprécions beaucoup la convergence des réglementations de la catégorie reine de l’IMSA et du WEC pour créer cette nouvelle plateforme”.

Il a confirmé que Porsche évaluera la plateforme LMDh. Si le budget de fonctionnement est égal ou inférieur à celui du GTE/GTLM, cela rendrait l’appel final à un engagement “beaucoup plus facile. J’ai demandé à mes collègues du département compétition d’évaluer tous les détails de la nouvelle plateforme, en particulier les efforts qu’il faudrait fournir pour développer une telle voiture et rejoindre cette nouvelle plateforme intéressante. Nous n’avons pas encore de détails ni de règlements, il est donc trop tôt pour juger. Mais l’idée… c’est la bonne décision ! C’est un concept similaire à celui que nous avons actuellement en GTE/GTLM et qui a une signification historique comme des réglementations similaires pour les 935, 956/962 et même la 911 GT1″. Bien entendu, il est “trop tôt pour dire” si un éventuel programme LMDh Porsche devrait se faire au détriment de ses programmes GTE et GTLM. “Nous devons d’abord connaître tous les détails pour nous faire une opinion. Mais à part cela, je tiens à féliciter l’IMSA et le WEC pour cette décision historique”.

Parmi les autres constructeurs engagés en GT en IMSA, d’autres regardent cette nouvelle plateforme IMSA / WEC de près. BMW, Lamborghini et Lexus sont parmi ceux là, même s’ils ne sont pas impliqués dans une catégorie prototype à l’heure actuelle. Comme Porsche, ils attendent plus d’informations techniques sur le LMDh.

Le directeur BMW Motorsport, Jens Marquardt, a déclaré qu’aucune action immédiate ne devait être entreprise de leur côté. “Nous connaissons assez bien la plateforme de l’IMSA. Nous connaissons aussi le WEC, ses hauts, ses bas. Nous devons examiner tout cela. Cela ne signifie pas que nous devons agir immédiatement. Nous pouvons nous asseoir et regarder tout cela se dérouler, prendre la réglementation avec nous pour pouvoir en discuter.”

Lamborghini, qui avait évalué un programme DPi, considère la plateforme mondiale comme un vrai plus. Cependant, Giorgio Sanna, responsable de la compétition-client chez Lamborghini Squadra Corse, a souligné qu’ils ne sont “pas proches” d’une quelconque décision. “Nous considérons le DPi comme une très belle catégorie, très bien organisée et orientée vers le marketing, avec des coûts raisonnables qui permettent aux constructeurs d’aborder la catégorie avec une vision course pour le client. Dans les deux prochains mois, nous verrons comment ils vont gérer les deux concepts de voitures dans un programme commun. Nous prendrons tout cela en considération. Il est certain qu’avoir ce genre de plateforme mondiale est quelque chose de vraiment bénéfique”.

Le président et directeur général de Toyota Racing Development, David Wilson, a admis que les débuts de la saison 2021/2022 du WEC pour la plateforme seront l’un des aspects difficiles pour les constructeurs. “Avant cette annonce, l’IMSA s’était engagée à finaliser sa réglementation pour le premier trimestre 2020 en prévision d’un lancement en 2022. C’est un calendrier serré. Nous anticipons tous Sebring et le moment où les détails commenceront à être mis sur la table”. Comme pour les autres constructeurs, il a souligné que Lexus continue de suivre les développements de prés, mais n’est pas en mesure de s’engager pour le moment.