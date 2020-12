Porsche dévoile ses programmes sportifs 2021, du changement dans les pilotes officiels

Pas de Night of Champions cette année chez Porsche compte tenu de la situation sanitaire actuelle. La traditionnelle annonce de fin de saison était forcément attendue et il faut s’attendre à du changement chez Porsche en 2021.

Le programme Formula E est maintenu avec deux 99X Electric confiées à André Lotterer et Pascal Wehrlein.

Pour la partie GTE, le programme officiel aux Etats-Unis est abandonné, ce qui n’est pas une surprise. Deux Porsche 911 RSR seront toujours alignées en FIA WEC la saison prochaine. Gianmaria Bruni et Richard Lietz se partageront toujours le volant de la #91. Kévin Estre poursuit sur la #92, mais il aura désormais à ses côtés Neel Jani. Le Suisse a fait son retour en GT le mois dernier aux 12 Heures de Sebring.

Porsche pourra compter sur 14 pilotes officiels en 2021 :

Gianmaria Bruni (39/Italie)

Matt Campbell (25/Australie)

Romain Dumas (42/France)

Kévin Estre (32/France)

Mathieu Jaminet (26/France)

Neel Jani (36/Suisse)

Richard Lietz (36/Autriche)

Patrick Long (39/USA)

André Lotterer (39/Allemagne)

Frédéric Makowiecki (40/France)

Thomas Preining (22/Autriche)

Simona de Silvestro (32/Suisse)

Laurens Vanthoor (29/Belgique)

Pascal Wehrlein (26/Allemagne)

Porsche Young Professional

Julien Andlauer (21/France)

Porsche Junior

Ayhancan Güven (22/Turquie)

Earl Bamber, Patrick Pilet, Nick Tandy, Dirk Werner, Michael Christsensen et Sven Müller ne sont plus pilotes officiels Porsche, mais ils pourront représenter la marque chez des clients en 2021. Jaxon Evans aura le même rôle. Seul Thomas Preining est le petit nouveau avec un statut de pilote officiel.

Earl Bamber, Patrick Long et Laurens Vanthoor rouleront principalement aux Etats-Unis en GTD. Earl Bamber, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki seront en GT World Challenge Europe Powered by AWS. L’effectif des pilotes Porsche participera aux 24 Heures du Nürburgring. Une présence en ADAC GT Masters et DTM est aussi dans les tuyaux.

Pour ce qui est de l’annonce d’un programme LMDh, il faudra patienter encore un peu. On devrait en savoir plus d’ici la fin de l’année.

La Porsche 911 GT3 Cup version 992 fera ses débuts en 2021 dans les différentes Cup à travers le monde.