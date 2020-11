Porsche dévoile des images de la ‘919 Street’

Sous le titre « Porsche Unseen », la marque allemande publie pour la première fois des études de style de 2005 à 2019 qui ont jusqu’à présent été cachées au grand public. Porsche en profite pour sortir un livre retraçant l’histoire de ces concepts qui sont restés dans les cartons. Parmi ceux-ci, on note une 919 de route appelée ‘919 Street’.

Le modèle date de 2017. Il a été développé sur la base de la technologie utilisée dans la Porsche 919 Hybrid LMP1. Sous la coque extérieure se trouvent la monocoque en carbone et la motorisation hybride développant 900 chevaux. Le projet restera dans les cartons.

Porsche ‘919 Street’ (2017)

« Partout dans le monde, les gens adorent le design intemporel et innovant de nos voitures de sport », a déclaré Oliver Blume, président du conseil d’administration de Porsche AG. « Les études de concept visionnaires sont la base de ce succès. Elles fournissent le vivier d’idées pour le design Porsche de demain et combinent notre forte tradition avec des technologies d’avenir novatrices. »

Le processus de conception débute par une esquisse. Ceci est visualisé à l’étape suivante sous forme de modèle 3D. « Le monde virtuel est la première étape, mais il faut surtout expérimenter les modèles inhabituels dans la réalité afin de comprendre si une voiture a des proportions petites, grandes ou surprenantes », explique Michael Mauer, vice-président du Style chez Porsche. « Porsche n’a volontairement qu’un seul studio de design situé à proximité directe du développement. Weissach est notre épicentre. Au lieu d’ouvrir des studios de design de pointe dans les métropoles éloignées d’Amérique du Nord et d’Asie, nos designers viennent du monde entier chez Porsche à Weissach afin de créer les dernières voitures de sport de série et les visions automobiles au cœur de la marque. Plus de 120 designers, experts de l’intérieur, de l’extérieur, des couleurs et des matériaux, modélistes et ingénieurs d’études travaillent au sein du Porsche Design Studio. »

Porsche ‘Renndienst’ (2018)