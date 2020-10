Porsche Carrera Cup France, Spa (L1) : Evans donne le ton

Les concurrents de la Porsche Carrera Cup France ont eu droit à une piste humide à Spa-Francorchamps pour la première séance d’essais libres. Le meilleur temps de la session est revenu à Jaxon Evans en 2:22.931. Le pensionnaire BWT Lechner Racing a devancé Florian Latorre (CLRT) de 0.289s. Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) et Marvin Klein (Martinet by Alméras) ont terminé dans la même seconde que le Néo-Zélandais.

Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) s’est montré le plus rapide des pilotes Pro-Am et Emil Caumes (CLRT) a dominé la classe Am.

Les chronos sont ici