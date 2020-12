Pierre Ragues s’attaque au mythique Rallye Monte Carlo !

Pierre Ragues aura décidemment eu une saison 2020 bien remplie entre le WEC avec l’Alpine A470 #36 de l’équipe Signatech Alpine ELF (4e des dernières 24 Heures du Mans en LMP2) et le rallye. Elle s’est même achevée de la plus belle des manières début décembre au Rallye Monza WRC où le Caennais a décroché la victoire en catégorie RGT, celle réservée aux voitures de série, au volant d’une Alpine A 110. Dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, pluie et neige, il a signé sa première victoire en mondial… dans son premier rallye WRC !

Boosté par ses résultats prometteurs, Pierre Ragues a décidé de s’attaquer à un rallye de légende, le Rallye Monte Carlo, première manche du Championnat du Monde des Rallyes 2020, qui se déroulera du 21 au 24 janvier prochains (si de nouvelles restrictions sanitaires n’interviennent pas d’ici là).

Pierre y retrouvera son copilote Julien Pesenti. Comme à Monza, ils rouleront sous les couleurs du team Racing Services, et pourront compter sur le solide partenariat avec YACCO et First, l’Alpine bénéficiant quant à elle du soutien de Michelin et de Signatech…

Pierre Ragues : « Monza a été pour moi une expérience inoubliable : mes tout débuts en WRC, ainsi que la première apparition de l’Alpine A110 Rallye RGT dans le championnat du monde. Les conditions météo, dantesques, ajoutent à ma satisfaction et à mon plaisir d’avoir gagné. De plus, cette victoire nous vaut, à Julien et moi, de figurer dans le top-3 de la saison entière ; c’est magnifique ! La voiture était exceptionnelle, très agréable et sympa à piloter, et d’emblée compétitive. De quoi nous donner réellement envie de prolonger l’expérience. C’est pourquoi nous serons au départ du Monte-Carlo. Une très belle manière d’entamer 2021, en collaboration avec Racing Services, YACCO, First et Michelin. Ce sera fabuleux de se retrouver là avec Julien, engagés dans cette épreuve emblématique, l’un des joyaux du rallye mondial. Et ce sera encore une première pour moi : en effet, jamais je n’ai disputé le Monte-Carlo. Quel sublime défi !»

@Quadra Sport

Endurance Info vous tiendra au courant de l’évolution de Pierre Ragues au Rallye Monte Carlo…