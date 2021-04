Pierre Fillon : “Ne pas tirer de conclusions trop hâtives”

L’attraction principale de cette première manche FIA WEC à Spa-Francorchamps reste les débuts des Hypercars. Depuis le Prologue, les écarts entre les débutantes Hypercars et les éprouvées LMP2 sont infimes. Poker menteur des constructeurs ? Corrections à faire dans la BOP ? La réponse est certainement à mi-chemin entre les deux. Pierre Fillon, président de l’ACO, et Frédéric Lequien, nouveau directeur général du WEC, ont répondu aux interrogations de la lecture des chronos.

“Nous ne sommes pas vraiment surpris de ce qui se passe”, a déclaré Pierre Fillon. “La stratification entre les catégories n’est pas quelque chose de simple car tout a été fait en simulation. C’est la première fois que les Hypercars sont confrontées aux LMP2 sur la piste.”

Lors du dernier roulage de Toyota au Paul Ricard, une LMP2 était également en piste, mais les pneus sur la LMP2 n’étaient pas ceux qui sont en place à Spa-Francorchamps.

“Les LMP2 sont là où on s’attendait qu’elles soient”, poursuit le président de l’ACO. “L’objectif d’une Hypercar est de tourner en 3:30 mn au Mans. Sur un circuit comme Spa, il faut s’attendre à un écart d’environ 2s avec les LMP2. Il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives car on ne sait pas qui a fait quoi. C’est donc une demi-surprise.”

Pour respecter une hiérarchie dans les catégories, les LMP2 sont moins rapides à compter de 2021. “Nous avons décidé de diminuer la performance des LMP2”, rappelle Pierre Fillon. “Le maître mot était de réduire la puissance et la performance des pneumatiques sans retirer le plaisir de conduite. La situation sanitaire a fait que Goodyear n’a pas pu procéder à tous les essais prévus. Il s’est vite avéré que les pneus étaient difficiles à utiliser pour les gentlemen. Nous avons écouté et il a été décidé de changer les pneumatiques tout en réduisant la puissance avec plus de poids.”

“On a vite compris que les équipes LMP2 souhaitaient un changement”, confie Frédéric Lequien. “Malheureusement, tous les essais n’ont pas pu être bouclés comme prévu.”

“On ne va pas ralentir les LMP3 et GTE (si les LMP2 devaient être ralenties une nouvelle fois, ndlr) sans avoir vu le déroulé de la première course”, précise Pierre Fillon. “La performance des Hypercars va s’améliorer. Les LMP2 ont été déjà suffisamment ralenties. La catégorie LMP2 fonctionne très bien et elle plaît.”

Pierre Fillon a rappelé que ce n’était pas la première fois qu’on ralentissait des voitures aux 24 Heures du Mans. L’idée n’est clairement pas de faire une BOP entre deux catégories mais bien entre les Hypercars. Si les écarts devaient être trop faibles entre deux catégories, alors des décisions seront prises.