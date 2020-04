Pierre Fillon clarifie les choses sur les 24H du Mans en septembre

Selon Roxana Maracineanu, Ministre de Sports, le sport ne figure pas au centre des discussions gouvernementales et qu’il n’était pas ‘prioritaire dans notre société’ sachant que le jogging reste autorisé dans certaines conditions en pleine période de confinement.

Les promoteurs continuent de travailler pour sauver une saison 2020 qui ne restera de toute façon pas dans les annales. De son côté, l’ACO planche activement sur un double tour d’horloge en septembre.

Pierre Fillon, président de l’ACO, a tenu à apporter quelques précisions sur la tenue des 24 Heures du Mans en septembre.

“Depuis quelques semaines, nous avons réaménagé nos calendriers sportifs, en reprogrammant notamment les 24 Heures Motos, fin août, et les 24 Heures du Mans, les 19 et 20 septembre 2020”, a déclaré Pierre Fillon. “Nous avons stipulé, bien sûr, que ces dates restaient dépendantes de l’évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales concernant les grands rassemblements dans les mois à venir. Notre priorité aujourd’hui est fixée aux 19 et 20 septembre pour les 24 Heures du Mans (autos), nos équipes s’y emploient tous les jours. Nous préparons les 24 Heures du Mans 2020, pour les 19 et 20 septembre prochains.

Cependant, nous devons aussi envisager toutes les situations. Cela relève de notre responsabilité d’organisateur: assurer des événements en toute sécurité pour nos concurrents, nos partenaires et nos spectateurs, des événements de qualité. Il semble logique de procéder ainsi. Il serait irresponsable de ne pas se poser toutes les questions, d’envisager toutes les solutions, même celles qui ne sont pas d’actualité.”