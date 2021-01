Pierre Fillon (ACO) fait le point : Daytona, WEC, Alpine, Toyota, billetterie, hydrogène…

Avant de partir pour Daytona où il va officier comme Grand Marshal, Pierre Fillon était l’invité hier en fin de journée de l’émission 100% Sport sur France Bleu Maine. Le président de l’Automobile Club de l’Ouest est revenu avec Fabien Obric sur les différents sujets du moment : Daytona, billetterie 24H du Mans, Alpine en Hypercar, WEC, hydrogène, Red Bull, etc…

Grand Marshal à Daytona…

“C’est une belle reconnaissance car le Grand Marshal est en quelque sorte le garant de la compétition. J’avais déjà donné le départ des 24 Heures de Daytona il y a quelques années en tant que starter de l’épreuve. Cela montre l’excellente entente entre l’IMSA et l’ACO.”

Le déplacement de la manche WEC de Sebring à Portimao…

“Il fallait faire partir le matériel la semaine prochaine et une fois que tout est sur le bateau, il n’est plus possible de revenir en arrière. On manque toujours de visibilité, ce n’était donc pas raisonnable d’emmener tout le paddock à Sebring. Nous avons préféré ne pas prendre de risque pour débuter le championnat au Portugal le week-end de Pâques avec une course d’un format de 8 heures qui distribuera le même nombre de points qu’à Sebring.”

La billetterie des 24 Heures du Mans…

“La course se déroulera les 12 et 13 juin. En 2020, la billetterie était restée ouverte jusqu’au 17 mars. Des billets 2020 ont été reportés en 2021. La billetterie 2021 ouvrira début avril, ce qui nous perdre quelques jours par rapport à 2020. L’idée est de l’ouvrir quand on aura une meilleure visibilité.”

Quatre grands événements d’ici juillet (24H Motos, GP France, 24 Heures, Le Mans Classic)…

“Tout reste d’actualité. Les 24H Motos se dérouleront à la date prévue (17/18 avril). Ce que l’on ne sait pas, c’est la jauge pour le public. La réponse devrait intervenir dans quelques semaines.”

L’avenir de l’ACO…

“Des mesures ont été prises avec des départs sur la base du volontariat. Nous allons passer le cap 2020/2021. Il faut savoir que 40% des revenus des 24 Heures du Mans sont sur la billetterie. L’ACO a une trésorerie pour faire face à une année sans 24 Heures du Mans car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le futur se présente plutôt bien avec l’attractivité de la catégorie Hypercar. Toyota est déjà là, Audi, Peugeot et Porsche vont arriver, Alpine a de grands projets. Nous espérons avoir au moins six marques en 2023 pour l’année du centenaire. Les perspectives sont bonnes.”

Le plateau WEC 2021…

“Le chiffre de 33 engagés est satisfaisant quand on tient compte de la situation actuelle. C’est l’un des plus beaux plateaux. On pouvait craindre à un nombre moins important que les années précédentes.”

La Toyota GR010 HYBRID…

“La Toyota est la première Hypercar présentée officiellement. Toyota a fait une auto extrêmement efficace. Son design fait parler, certains aiment, d’autres n’aiment pas. Les goûts et les couleurs… La voiture est belle. Nous allons voir ensuite Glickenhaus puis ByKolles, et on attend le design final de Peugeot.”

Alpine en 2021…

“Alpine sera en mesure de titiller Toyota. Il fallait ralentir la LMP1 pour la mettre au même niveau que les LMH. Sur le papier, elles seront à égalité. Alpine a des projets à plus long terme en Hypercar. Le Mans a besoin de grands duels car c’est l’histoire du Mans.”

Les féminines…

“Le travail avec la FIA porte ses fruits. Je suis très fier et heureux de voir deux équipages féminins en WEC avec trois filles en LMP2 et trois en GTE-Am. Le WEC sera certainement le championnat du monde qui aura le plus de féminines.”

L’hydrogène…

“L’avenir de la mobilité est très important pour nous. Nous avons d’abord travaillé sur l’hybride avant d’aller plus loin. Il faut travailler sur un sport auto à zéro émission. En 2024, des prototypes fonctionnant à l’hydrogène pourront rivaliser avec ceux de la catégorie Hypercar qui seront là jusqu’en 2027.”

Red Bull Advanced Technologies…

“Red Bull Advanced Technologies et ORECA vont travailler sur le châssis car l’ossature sera commune pour réduire les coûts. Les constructeurs pourront travailler sur la pile et la carrosserie.”