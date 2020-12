Phoenix Racing affiche complet en LMP2 avec Nicki Thiim

L’équipage de l’ORECA 07 #5 engagée par Phoenix Racing affiche complet pour la campagne Asian Le Mans Series de février prochain. Kelvin van der Linde était le premier pilote annoncé. Le Sud-Africain alternera avec Nicki Thiim dans le baquet de la LMP2. Les deux pilotes feront leurs débuts en prototype.

Simon Trummer et Matthias Kaiser seront les deux pilotes sur l’intégralité de la saison. Si le premier connaît bien le pilotage d’une LMP2, le second arrive du LMP3. On l’a vu chez Graff et Wimmer Werk Motorsport.