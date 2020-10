Pfaff Motorsports de retour pour Petit Le Mans

Pfaff Motorsports a confirmé que sa Porsche 911 GT3 R reviendrait sur la grille de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship lors de Petit Le Mans (du 15 au 17 octobre).

L’équipe basée à Toronto n’a plus disputé de course IMSA depuis l’ouverture de la saison des 24 Heures de Daytona en janvier dernier en raison des restrictions de voyage entre le Canada et les États-Unis provoquées par la pandémie de coronavirus.

La Porsche911GT3 R #9, engagée en GTD, sera pilotée à Road Altanta par Dennis Olsen, Lars Kern et Zacharie Robichon. Il s’agit du même équipage qu’à Daytona sauf qu’il y avait un quatrième homme en la personne du pilote usine Porsche Patrick Pilet.

“C’était très décevant de ne pas courir en juillet lors de la reprise du championnat”, a déclaré Steve Bortolotti, directeur de l’équipe. “Notre équipe est principalement composée d’employés de Pfaff qui travaillent dans nos concessions lorsqu’ils ne courent pas ; les restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada ont rendu impossible un retour sur une saison complète en juillet lorsque la série a repris. Cependant, pour Petit Le Mans, une mise en quarantaine de deux semaines à notre retour au Canada pour l’événement phare de la série avait du sens pour nous et nous souhaitions aussi remercier nos partenaires de nous avoir soutenus en ces temps difficiles. Petit Le Mans est l’un des événements les plus passionnants du calendrier du championnat IMSA WeatherTech SportsCar.”

Pfaff Motorsports n’a pas annoncé d’autres participations en dehors de Petit Le Mans, pour le moment.