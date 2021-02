Peugeot Sport fait dans le teasing

On devrait en savoir plus lundi 8 février à 11 heures sur le programme Hypercar de Peugeot Sport. Le constructeur, qui fait dans le teasing, donne rendez-vous en début de semaine.

Jusqu’à présent, on sait que le programme doit débuter en 2023 et que le moteur du prototype sera un V6 2,6 litres bi-turbo ouvert à 90°. Positionné derrière le pilote, ce moteur animera les roues arrières et développera une puissance maximum normée à 500 kW (680 ch), pour un poids de 165 kg.

Rendez-vous lundi pour plus d’infos…