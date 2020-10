Petit Le Mans, Libres 3 : la Cadillac Action Express enfonce le clou

Pipo Derani sur la Cadillac DPi-V.R #31 d’Action Express a réalisé le meilleur temps lors de la troisième séance d’essais libres (de nuit) de Petit Le Mans devançant de peu Renger van der Zande (Cadillac #10) de 0,040 secondes. Dane Cameron et Ricky Taylor ont réalisé le troisième et le quatrième chronos de la séance pour l’équipe Acura Penske. La Mazda la plus rapide a été la #55 de Harry Tincknell en cinquième position. Ces cinq premiers temps se tiennent en seulement 0,129 secondes.

En LMP2, Mikkel Jensen de nouveau été le plus rapide avec l’ORECA 07 de Tower Motorsport by Starworks…

Porsche a continué sa domination avec les deux Porsche 911 RSR aux deux premières places. Laurens Vanthoor a été le plus rapide avec la #912, devant son coéquipier Fred Makowiecki sur la #911. La Corvette C8.R #3 de Nicky Catsburg est 3e devant la première BMW M8 de l’équipe BMW RLL, la #24 d’Augusto Farfus. Les six GTLM sont en seulement 0,622 secondes.

Jack Hawksworth a été le plus rapide en GTD avec la Lexus RC F GT3 #14 d’AIM Vasser Sullivan. La Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsports a été la deuxième plus rapide aux mains de Jan Heylen, suivi par l’Audi R8 LMS GT3 #30 de Team Hardpoint de Markus Winkelhock. Alessandro Balzan, qui fait son retour en série, est 4e avec la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa.

La séance a été marquée par deux drapeaux rouges : le plus important s’est produit à 25 minutes de la fin lorsque Chris Miller et Ben Keating sont entrés en contact. La collision a fait sortir les deux voitures de la piste, et alors que la Mercedes-AMG GT3 Evo #74 de Riley Motorsports de Keating a pu reprendre les essais, la Cadillac JDC-Miller Motorsports #85 de Miller a subi des dommages à l’aile arrière et n’a pas continué.

Les chronos sont ICI.

Le prochain rendez-vous sera la qualification qui débutera ce soir à 18h30…