PCCF, Paul Ricard : Florian Latorre (CLRT) en pole !

Les concurrents de la Porsche Carrera Cup France ont pris la piste au Paul Ricard en milieu de matinée pour une séance qualificative dominée par Florian Latorre. Le pilote de la Porsche 911 GT3 Cup/CLRT s’est offert les deux meilleurs chronos.

Marvin Klein (Martinet by Alméras) s’est rapproché à 0.1419s du temps de Florian Latorre (2:06.159) en Q1. Adam Eteki (CLRT) et Jaxon Evans (BWT Lechner Racing) partiront depuis la deuxième ligne. Ayhancan Güven (Martinet by Alméras) et Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) suivent au classement. Avec un très beau 8e temps, Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing) a été le plus vite en Pro-Am devant Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing). François Lansard (CLRT) continue son apprentissage de la Cup avec la pole en Am et un doublé pour le team de Côme Ledogar puisque Emil Caumes a décroché le 2e temps.

Avec un chrono de 2:06.181, Florian Latorre a fait parler la poudre en Q2 (deuxième meilleur temps de la qualification) en devançant Jaxon Evans de 0.601s. Adam Eteki et Ayhancan Güven suivent au classement. Septième temps pour Victor Weyrich, l’espoir Porsche Carrera Cup France 2020. Nicolas Misslin s’est montré le plus rapide des pilotes Pro-Am et François Lansard a brillé du côté des Am.

