PCCF, Barcelone (C2) : Jaxon Evans (BWT Lechner Racing) vainqueur et champion 2020 !

Avec des titres qui n’étaient pas joués avant la finale de la Porsche Carrera Cup France de Barcelone, les esprits étaient forcément surchauffés. Seul Victor Veyrich (Pierre Martinet by Alméras) était assuré de la couronne Rookie avant le départ de la finale. Le premier tour a été pour le moins mouvementé.

Dès le virage 1, Richard Wagner (BWT Lechner Racing) a touché Florian Latorre (CLRT) qui a lui-même emmené Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner). Ce dernier s’est retrouvé à l’arrêt au milieu de la piste avant d’être tapé par Jérôme Boullery (Racing Technology), Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing) et Maxence Maurice (IMSA Performance). Pénalisé de trois places sur la grille de la course 2, Florian Latorre n’a pas pu profiter de sa pole pour la course 2.

C’est finalement Ayhacan Güven (Martinet by Alméras) qui s’est élancé depuis la pole avec à ses côtés Jaxon Evans (BWT Lechner Racing), vainqueur la veille. Le safety-car est vite entré en piste pour dégager les autos et nettoyer la piste. Jaxon Evans était chargé de relancer le peloton devant le pilote turc pour 11 minutes de course.

La hiérarchie ne changera pas parmi les hommes de tête même si Richard Wagner et Victor Blugeon (Martinet by Alméras) se sont accrochés à deux minutes du terme.

La dernière manche de l’année revient donc à Jaxon Evans devant Ayhancan Güven et Marvin Klein (Martinet by Alméras). Adam Eteki et Hugo Chevalier (CLRT) complètent le top 5. Victoire de Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) en Pro-Am et de Emil Caumes (CLRT) en Am.

Le doublé de Jaxon Evans en Catalogne offre le titre 2020 au pilote néo-zélandais. Nicolas Misslin est titré en Pro-Am. Le titre en Am est pour François Lansard (CLRT).

Le classement de la course est ici