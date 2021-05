Paul Ricard, Qualifs : Ibanez (Mercedes) et Guilvert (Audi) en pole !

Mercedes et Audi se sont partagées les poles en GT4 European Series au Paul Ricard. La Q1 a vu la domination de Lluc Ibanez sur la Mercedes-AMG GT4/NM Racing en 2:13.905. Greg Guilvert, triple Champion de France FFSA GT, s’est offert la Q2 sur l’Audi R8 LMS GT4/Saintéloc Racing en 2:13.276.

En Course 1, Stéphane Lémeret s’élancera depuis la première ligne sur la Toyota GR Supra GT4/CMR. Nicolas Gomar (Aston Martin Vantage GT4/AGS Events), poleman en Am, Vincent Beltoise (Alpine A110 GT4/CMR), Paul Evrard (Mercedes-AMG GT4/AKKA-ASP) et Fabien Michal (Audi/Saintéloc) suivent au classement. Huitième temps pour Christophe Hamon sur l’Audi/Full Motorsport.

Charlie Fagg (McLaren 570S GT4/United Autosports) a fait parler la poudre en Q2 avec le 2e temps à 36 millièmes de l’Audi de Guilvert. Jim Pla (Mercedes/AKKA-ASP), Antoine Potty (Toyota/CMR) et Hugo Chevalier (Mercedes/CD Sport) partiront eux aussi aux avant-postes.

