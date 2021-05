Paul Ricard, Libres 3 : Winward Racing prend l’avantage

La dernière séance d’essais libres du meeting International GT Open a été dominée par la Mercedes-AMG GT3/Winward Racing de Nico Bastian et Yannick Mettler en 2:01.495. Le tandem de la #48 a devancé la McLaren 720S GT3/JP Motorsport de Krupinski/Klien et la Mercedes-AMG GT3/AKM Motorsport de Moiseev/Spinelli. Les trois premiers roulent dans la classe Pro-Am.

Il faut descendre au 4e rang pour trouver la plus vite des GT3 engagées en Pro avec la Bentley Continental GT3/Team Lazarus de Jordan Pepper et Ivan Peklin. Seul le top 4 a terminé dans la même seconde. La Mercedes-AMG GT3/AKM Motorsport de Liebhauser/Scholze a terminé la session en haut de la feuille des temps en Am.

Du coté de la GT Open Cup Europe, le meilleur chrono est revenu à la Porsche 991 Cup/A&P Racing Team PTT Tech Support de Lisowski/Blazek.

Les chronos sont ici