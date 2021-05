Il manquera deux GT3 demain sur le grille de départ de la course 2 de l’International GT Open au Paul Ricard.

La Mercedes-AMG GT3/Twin Busch by Equipe Vitesse de Mario Hirsch et Dominik Schraml n’est pas réparable, contrairement à la McLaren 720S GT3/JP Motorsport de Christian Klien et Patryk Krupinski.

La Lamborghini Gallardo R-EX/Boutsen Ginion Racing de François Grimm doit elle aussi déclarer forfait suite à une sortie de piste en début de course.