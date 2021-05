Paul Ricard (C1) : Jaxon Evans (Martinet by Alméras) s’impose

Jaxon Evans n’a pas raté son retour en Porsche Carrera Cup France. Le champion 2020 a dominé la course 1 du meeting du Paul Ricard de bout en bout.

Le pilote Martinet by Alméras, qui ne marque pas de point vu son statut d’invité dans le Var, a devancé le poleman Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras) de 1.468. En dépit d’un souci de lame avant dès le début de course, Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) a résisté comme un beau diable face aux assauts de Florian Latorre (CLRT) pour aller décrocher la troisième place. Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras) complète le top 5.

Jérôme Boullery (YDEO by Racing Technology) s’est imposé en Pro-Am devant Christophe Lapierre (Pierre Martinet by Alméras) et Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing).

Maxence Maurice (IMSA Performance) l’a emporté en Am devant Tugdual Rabreau (CLRT) et Franck Leherpeur (CLRT).

Le classement de la course est ici