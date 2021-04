Paul Evrard (AKKA-ASP) : “J’ambitionnais de rouler en Silver”

Une fois sa carrière en karting terminée, Paul Evrard a orienté sa carrière en GT4 sous les conseils avisés de Patrice Goueslard, le mentor du pilote normand. Après des débuts sur une Alpine A110 GT4 alignée par Zentech, le Caennais de 24 ans est passé chez CMR sur la Berlinette en 2020. Changement de monture et d’équipe cette année avec la Mercedes-AMG GT4/AKKA-ASP Team.

Paul Evrard dispute un double programme GT4 (France + Europe) chez Jérôme Policand, à chaque fois en compagnie de Timothé Buret. Le tandem, qui évolue en Silver, est reparti de Nogaro à la 2e place du championnat après une victoire et une deuxième place.

“L’équipe a très bien travaillé et ces résultats viennent récompenser tout le travail effectué”, a déclaré Paul Evrard à Endurance-Info. “J’avais à cœur de poursuivre en GT4 après Zentech et CMR. L’aventure Zentech s’est malheureusement terminée avec le COVID-19. J’ai ensuite eu la chance de rejoindre CMR l’année passée. Grâce à Patrice, j’intègre AKKA-ASP cette saison. C’est une chance pour moi de partager mon baquet avec un coéquipier de la trempe de Tim. J’ambitionnais de rouler en Silver pour avoir à mes côtés un pilote qui puisse me transmettre son expérience.”

Entre Patrice Goueslard et Jérôme Policand, l’histoire dure depuis le team Luc Alphand Aventures en Corvette en Le Mans Series et aux 24 Heures du Mans. Par la suite, le Normand a roulé pour AKKA-ASP en Blancpain GT Series.

Dans quelques jours, Paul Evrard va faire ses débuts en GT4 European Series à Monza : “Je dois encore apprendre les circuits européens et me confronter à d’autres pilotes. J’ai la chance de connaître les tracés français et Tim connaît bien les circuits européens. L’entente dans l’équipe est parfaite. Nous avons un ingénieur et un mécanicien qui sont à fond derrière nous. La Mercedes-AMG GT4 est très sympa à piloter. Elle est simple à prendre en mains, mais aller vite à son volant est autre chose.”

A terme, Paul Evrard vise clairement la catégorie GT3, pourquoi pas chez AKKA-ASP pour suivre les pas de Jim Pla et Thomas Drouet. La suite pourrait passer par les 24 Heures du Mans, l’objectif ultime du pilote normand : “Le Mans est à une heure de mon domicile. Mon père était partenaire de Patrice et j’étais au Mans quand il roulait avec Jérôme chez Luc Alphand Aventures. Personnellement, j’adore les courses d’endurance.”