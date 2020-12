Pascal Destembert (Team Speed Car) : “L’équipe a été très compétitive tout au long de la saison”

Fidèle au Championnat de France FFSA GT depuis les débuts de l’ère GT4 en 2017, Team Speedcar joue chaque saison les premiers rôles. L’écurie gardoise, située sur le Pôle Mécanique d’Alès, est passée tout près de la couronne Silver avec Robert Consani et Benjamin Lariche. Le tandem a changé d’auto en cours de saison, pilotant une Ginetta G55 GT4 au début puis une l’Alpine A110 GT4 ensuite.

Malgré une très belle prestation d’ensemble sur la saison 2021, Pascal Destembert a tout de même un goût amer dans la bouche comme il l’a confié à Endurance-Info : “Faire rouler un équipage Silver parmi les Pro-Am n’est pas chose facile et impossible à faire comprendre. Il ne faut même pas penser à gagner en course 2. Lors de la première partie de course, les pilotes A roulent ensemble, mais, lors du changement de pilote, les équipages Silver doivent s’arrêter plus longtemps (de 5 à 10s en fonction des meetings, ndlr). Les Pro-Am repartent devant et on ne peut pas combler le retard.”

Le seul meeting de l’année où un équipage Silver s’est imposé en course 2 a été Magny-Cours, Lessennes/van der Ende devant Consani/Lariche.

Ce temps d’arrêt supplémentaire imposé aux Silver agace le patron de Team Speed Car qui a d’autres projets pour 2021 : “Le plan est de faire rouler trois GT4 la saison prochaine en GT4 European Series. Passer en Europe est aussi une progression pour l’équipe.”

Robert Consani et Benjamin Lariche seront à nouveau associés en 2021, le deuxième tandem étant en cours de finalisation. Team Speed Car cherche à réunir un troisième équipage. Si Pascal Destembert a trois Alpine A110 GT4 dans son atelier, rien ne dit que les Alpine rouleront en GT4 European Series. Team Speed Car pourrait se diriger vers une autre marque. Les Ginetta G55 GT4 restent elles aussi disponibles à la location.

Débuter la saison 2020 avec la GT4 britannique n’était pas prévu, comme l’explique Pascal Destembert : “Nous avons travaillé tout l’hiver pour améliorer l’Alpine. Dès les essais officiels de Nogaro, nous avons connu des problèmes d’ABS alors que notre Ginetta est repartie avec le 4e temps au général. On s’est alors dit : pourquoi ne pas faire la saison avec la Ginetta ? Le problème de la G55 GT4 reste la vitesse en ligne droite où il est impossible de tenter le moindre dépassement sur une BMW. Au Paul Ricard, l’Alpine A110 GT4 était exposée sous la structure Racing Lubes. La décision de passer de l’une à l’autre s’est prise directement sur place.”

Consani/Lariche ont terminé la saison avec l’Alpine avec, comme résultat final, une 3e place au championnat Silver (2 victoires et 7 podiums).

“L’équipe a été très compétitive tout au long de la saison”, tient à souligner Pascal Destembert. “C’est le fruit de notre travail. Notre paire de pilotes a été pour beaucoup dans le résultat final.”

La saison 2020 de Team Speed Car n’est pas terminée puisque deux Ginetta G55 GT4 seront engagées ce week-end au Paul Ricard à l’occasion de la finale de l’Ultimate Cup Series. Adrien Paviot et Valentin Simonet feront équipe sur une des deux autos, la seconde étant pour Julien Goujat et Pascal Destembert himself.