Pas d’ouverture de la billetterie des 24 Heures du Mans avant avril…

L’incertitude demeure toujours autour des 24 Heures du Mans en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Depuis prés d’un an désormais, la Covid-19 est un vrai casse-tête pour les équipes de l’Automobile Club de l’Ouest principalement au niveau de l’accueil du public. En 2020, les 24 Heures Motos ont eu lieu à huis clos, les 24 Heures Camions ont été annulées, Le Mans Classic reporté en juillet 2021 et le Grand Prix de France Motos a été limité à 5000 spectateurs.

Du côté des voitures, l’an dernier, les 24 Heures du Mans prévues en juin ont été décalées en septembre. Ensuite, l’ACO a essayé d’accueillir du public en créant des “bulles”, mais cela n’a finalement pas été possible. Malheureusement, nous ne sommes à nouveau pas à l’abri d’un scénario identique en juin ou septembre prochain même si toutes les équipes de l’ACO travaillent d’arrache pied. En attendant, la billetterie pour la plus grande course d’endurance au monde est toujours fermée comme le confirme l’organisateur…

“Cette année, la 89ème édition de l’épreuve mythique des 24 Heures du Mans Autos est prévue les 12 et 13 juin prochains. En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, la billetterie des 24 Heures du Mans Auto ne sera pas réouverte avant début avril et, nous reviendrons vers vous d’ici la fin du mois de mars avec davantage d’informations. L’ensemble des équipes de l’Automobile Club de l’Ouest travaille pour vous faire vivre un événement de qualité en toute sécurité et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Cette édition s’annonce de nouveau exceptionnelle avec notamment les premiers tours de roues de la catégorie Hypercar sur le tracé sarthois.”

Affaire à suivre donc…