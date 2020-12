Parution du livre officiel des 24 Heures du Mans 2020

Nous avions fait écho il y a quelques jours de la sortie du livre sur la 88e

édition des 24 Heures du Mans (ICI), mais nous n’avions pas encore la date précise. C’est désormais le cas. Le “grand résumé” de cette édition spéciale, disputée à huis clos, en Septembre et avec un départ donné à 14 h 30, sera disponible à partir du 21 décembre soit lundi prochain dans toutes les bonnes libraires.

L’annuel des 24 Heures du Mans, le 43e du nom, revient bien évidement sur le nouveau sacre de Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, leur troisième, et de Brendon Hartley, son deuxième, ainsi que sur la troisième victoire consécutive de Toyota en Sarthe. Il y est aussi question d’avenir avec le nouveau règlement de la catégorie Hypercar, la convergence ACO-IMSA et les promesses du prototype électrique hydrogène.

Titre : 24H LE MANS, 88e édition

Auteurs : Thibaut VILLEMANT & Jean-Marc TEISSEDRE

280 pages / 650 photos

Prix public : 49,00 € TTC

Date de parution : 21 décembre 2020