On vous parle aussi des 24 Heures du Mans “réelles”…

Depuis le début de semaine, Endurance-Info est passé en mode “gamer” pour pouvoir vous informer au mieux sur les 24 Heures du Mans Virtuelles dont le départ sera donné dans quelques heures, à 15 heures, par Tony Parker.

Mais nous n’en oublions (surtout) pas les “vraies” 24 Heures du Mans et nos fidèles lecteurs. Même si la 88e édition n’aura lieu qu’en septembre prochain, ce week-end devait être théoriquement celui de notre course préféré…

C’est pour cette raison que, depuis le début de la semaine et encore plus pendant ce week-end symbolique, nous publions des articles et interviews sur les 24 Heures du Mans toutes années confondues.

Au programme ce week-end :

Nous vous avons gâtés. Cela commence par deux superbes vidéos sur la saison 1970 de John Wyer et ses Porsche 917 aux couleurs Gulf (ICI) ainsi que le résumé commenté des 24 Heures du Mans 1971.

Nous vous proposons aussi un grand portrait d’Andy Wallace, le vainqueur des 24 Heures du Mans 1988 en trois parties (les deux premières, samedi et dimanche, étant centrées sur sa victoire, la dernière, lundi, sur toutes ses autres participations).

A 16 heures aujourd’hui et demain, nous publierons deux focus sur les départs et les arrivées aux 24 Heures du Mans avec ses grandes histoires mais aussi ses petites anecdotes.

Pour finir un article sur le matériel nécessaire pour faire rouler trois Rondeau M379 aux 24 Heures du Mans 1979 et une vidéo avec Richard Attwood, à Goodwood, au volant de la Porsche 917 avec laquelle il a remporté les 24 Heures du Mans il y a tout juste 50 ans, le 14 juin 1970. Et vous verrez, le Britannique n’a pas perdu la main…

Voilà, que vous aimiez les 24 Heures du Mans “Classic”, “Modernes” ou “Virtuelles”, il y en a toujours pour tous les goûts sur nos différents sites… Bon week-end (pluvieux, on a évité le pire cette semaine finalement) à tous !

