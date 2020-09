Olivier Panis/Panis Racing : « Se lancer en WEC avec une LMP2 est clairement l’objectif pour 2021 »

Depuis son arrivée en Endurance en 2016, Panis Racing visait un bon résultat aux 24 Heures du Mans. En cinq participations, le team français emmené par Sarah et Simon Abadie avec le soutien d’Oliver Panis a vu le damier à quatre reprises. Il aura fallu attendre 2020 pour voir une LMP2 du Panis Racing sur le podium. Julien Canal, Nico Jamin et Matthieu Vaxiviere ont tout simplement réalisé la course parfaite pour prendre la troisième place de la catégorie LMP2 sur l’ORECA 07 #31 chaussée de pneus Goodyear.

Panis Racing a fait dans la nouveauté cette année au Mans par rapport aux quatre éditions précédentes : changement de nom, de numéro, de constructeur et de manufacturier. Ce podium donne forcément des envies de voir plus loin. La prochaine étape pourrait bien passer par le WEC dès 2021. Olivier Panis a choisi Endurance-Info pour faire le point sur l’avenir de l’équipe.

Ce podium aux 24 Heures du Mans vous ravit ?

« C’est une joie immense pour moi d’avoir terminé à cette troisième place. L’équipe a construit et préparé cette course. Tout le monde a donné son maximum, de Sarah à Simon à l’ensemble des mécaniciens et des ingénieurs Florent Gouin, Joffrey Guillemat et Mallory Mourot. Ce podium est aussi celui de Goodyear et Elf, nos partenaires. Je suis heureux de faire partie de cette famille Panis Racing, de belles aventures nous attendent en ELMS ainsi qu’en GT World Challenge Europe avec Tech 1 Racing. Il y a aussi de nouvelles aventures à attendre. »

Le futur s’annonce prometteur ?

« L’horizon s’éclaircit. Nous avons montré plein de belles choses mais il fallait avant tout un bon résultat. L’équipe est stabilisée et elle a franchi une nouvelle étape. »

Quel sera le prochain challenge?

« Se lancer en WEC avec une LMP2 est clairement l’objectif pour 2021. Il faut franchir une nouvelle étape. Être en WEC doit permettre de préparer l’avenir, surtout avec tout ce qui arrive dans deux ans. Si un constructeur est intéressé par une relation en LMDh, il faut être dans le bon wagon. Si tu ne te mets pas en route maintenant, tu loupes le train. Pour Panis Racing, la priorité reste la catégorie LMP2. Quoi qu’il arrive, nous voulons gagner en LMP2. »

Un engagement en WEC se ferait au détriment de l’ELMS ?

« L’idéal serait de faire rouler une LMP2 en WEC et une en ELMS. Tout cela dépendra des partenaires. On veut faire les choix pour gagner, ce qui n’est jamais simple. Le nouveau calendrier WEC va dans le bon sens avec un écart financier moins important que par le passé avec l’ELMS. Il faut saisir les bonnes opportunités même si nous avons un budget à respecter. »

Le programme GT3 se poursuivra en parallèle ?

« Cela ne remet absolument pas en cause le programme GT avec Tech1 Racing. L’objectif reste d’avoir deux Lexus RC F GT3 en 2021 pour se battre devant. On sait que l’auto est bonne et il ne reste plus qu’à concrétiser en course. »