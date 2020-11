Nouveautés du livre : Formule 1, cyclisme et BD

Une fois n’est pas coutume, nous n’allons pas vous parler d’Endurance pour vous présenter quatre livres à quelques semaines de Noël. Il en faut pour tous les goûts et cette fois on va parler de Formule 1, de cyclisme et d’Antoine le pilote.

Les Editions Amphora profitent de la fin de l’année pour présenter “Formula 1, l’histoire officielle“. Ecrit par Maurice Hamilton et préfacé par Ross Brawn, l’ouvrage retrace l’histoire de la Formule 1 qui fête cette année son 70e anniversaire. C’est l’occasion de revivre les courses les plus spectaculaires, d’explorer les évolutions techniques et les faits les plus marquants de la Formule 1.

272 pages – 100 illustrations – Toutes les infos sont ici

On reste avec les Editions Amphora pour parler cyclisme. Nicolas Geay, grand reporter à France Télévisions, sort deux magnifiques livres consacrés au Tour de France. Le premier est “Cols de Légende” qui décortique l’histoire des 20 cols qui ont marqué l’histoire du Tour de France. Chaque col a droit à sa présentation, son profil, ses conseils, la montée de Nicolas Geay et un entretien avec un cycliste (288 pages).

Le second, “Victoires de Légende“, revient sur 25 victoires françaises qui ont marqué l’histoire de Tour de France. Le lecteur y trouvera des récits de Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Cyrille Guimard, Bernard Hinault, Richard Virenque, Thibaut Pinot et bien d’autres (320 pages).

Lien vers les Editions Amphora ici

On repasse dans le monde du sport automobile avec “Antoine au Grand Prix de Monaco“. Yvon Amiel et Grégory Ronot ont pris comme terrain le GP de Monaco de F1 où Antoine pilote une Jordan 191. Pour les petits et les plus grands. Toutes les infos sont ici