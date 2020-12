Nos anecdotes 2020, part 2…

Le mois de janvier 2020 s’annonçait pour le mieux avec un déplacement en Australie pour un premier mois de l’année très sportif. Contrairement à 2019 avec l’enchaînement 24 Heures de Daytona/12 Heures de Bathurst, la décision a été prise de passer le premier mois de l’année 2020 en Australie. Pas de 24H de Daytona pour la première fois depuis plus de 10 ans. Au menu : Asian Le Mans Series (The Bend), tournoi ATP/WTA Adelaide (tennis), Tour Down Under (cyclisme), Australian Tour Melbourne (tennis) et 12 Heures de Bathurst. Un menu cinq étoiles qui a bien failli s’arrêter dès l’arrivée à l’aéroport d’Adelaide.

Se rendre en Australie, c’est long, très long. Un premier vol vous emmène à Dubai puis vers Sydney où l’air est irrespirable compte tenu des incendies. En atterrissant, je ne sais même pas si les événements sportifs vont avoir lieu. Une fois arrivée, il faut changer d’aéroport pour un autre vol, plus court celui-là, vers Adelaide.

Ma fidèle petite amie ‘Samsonite’ qui m’accompagne autour du monde. Avec elle, tout est clair.

Avant de rejoindre The Bend Motorsport Park pour l’Asian Le Mans Series, il faut encore récupérer une voiture de location réservée au préalable. C’est là que ça commence à coincer. La charmante hôtesse à l’accueil me demande une traduction de mon permis de conduire tamponnée par NAATI. Naati ? Qui est Naati ? NAATI est en réalité la National Accreditation Authority for Translators and Interpreters. Pour faire court, il me faut un permis spécial, que le permis français ne suffit pas, ni même le permis international. Un an plus tôt, personne ne m’avait rien demandé. Quelle est la marche à suivre ?

Le loueur me fait passer un papier avec une liste de traducteurs agréés. Retour dans le hall de l’aéroport pour tenter de trouver une solution. J’ai oublié de préciser qu’à l’extérieur, il doit faire entre 3000 et 3500°C. L’expression chape de plomb prend tout son sens. Pas la moindre réponse chez les traducteurs disponibles qui finalement n’étaient pas disponibles.

L’Asian Le Mans Series (merci Cyrille) fait venir un chauffeur pour me récupérer mais peu de chance que ce chauffeur soit là sur les 3000 km du périple. Le problème n’est donc pas réglé. La température extérieure doit être maintenant de 4000 °C minimum. Qui arrive au circuit sur son vélo ? Roberto Merhi.

— T’arrives d’où ?

— D’Adelaide

— Hein ?

— 120 km en moins de 3h45

WTF, il fait une chaleur de malade. Merhi en profite pour pédaler avec l’équipe Movistar qui prépare le Tour Down Under.

Adelaide, Melbourne, Sydney en vélo. En voilà une idée et là pas besoin de permis tamponné. Une fois installé à The Bend (l’hôtel est dans le paddock), il me faut régler ce problème de permis de conduire. Je réussis à trouver un traducteur estampillé NAATI. Il s’appelle Sébastien avec en prime un nom français. Je lui envoie un mail en lui expliquant ma situation. Il me répond… en anglais que cela peut prendre plusieurs jours. Nous sommes vendredi, veille de week-end et j’ai besoin du permis lundi midi. Il faut remplir un dossier et celui-ci sera traité une fois les 55$ AUD réglés (environ 34 euros). Je reçois par mail la facture que je veux régler mais ça coince. Pas moyen de payer pour une histoire d’IBAN et de code Swift. J’échange avec le fameux Sébastien, toujours en anglais. Il ne prend pas le paiement PayPal. J’essaie de trouver un autre transfert d’argent qui ne fonctionne pas non plus.

Retour à la case départ. Avec un décalage horaire de 10 heures, compliqué de contacter la banque pour qu’elle fasse directement le virement. Le virement peut tout de même être fait le samedi matin par la banque. La situation touche donc à sa fin. Je préviens alors le traducteur qui peut commencer la traduction une fois la preuve du virement envoyée.

Il est 23h samedi soir, j’ai toujours rien et le traducteur me prévient que la banque s’est plantée car au lieu de verser 55.000 $ AUD, elle a versé 55 000$ AUD. 34 000 euros la traduction d’un permis de conduire, à moi le Guiness Book. Je propose au traducteur de l’appeler pour essayer de sortir de cet imbroglio malgré l’heure tardive (décalage horaire de 30 mn avec Sydney). Il accepte et je me rends de suite compte qu’il parle français comme vous et moi mais ça fait deux jours qu’on communique en anglais. On échange sur la situation et il a pitié de moi. Il accepte le paiement PayPal de 55$ AUD. Quand on a payé 34 000 euros une traduction, on n’est plus à 34 euros près. Le dimanche matin, j’ai la traduction certifiée de mon permis de conduire dans ma boîte mail.

Il reste encore à régler le problème des 55 000$ AUD avec un banquier qui me dit de ne pas m’inquiéter. In extremis, le paiement passe de 55 000 à 55 même si j’avais expliqué que le paiement par PayPal était passé. Pour résumer, le traducteur m’a remboursé 55$ AUD car il a été payé deux fois et il a fallu batailler pour se faire rembourser les 16€ de transfert et les 16€ pour l’international.

La suite du voyage se passera nettement mieux avec tout de même un passage dans un hôtel de la bourgade de Grong Grong peuplée de 250 habitants où il était interdit de mettre de se parfumer dans la chambre et où sur le parking il fallait impérativement se stationner en marche avant pour ne pas envoyer de gaz d’échappement vers les chambres. Mais ça c’est une autre histoire…

PS : pourquoi la photo de la Batmobile ? J’ai fait la connaissance de Batman à The Bend sur la grille de départ de la course Asian Le Mans Series. J’ai un permis NAATI, donc à moi la Batmobile…