Nogaro : AKKA-ASP Team et CMR se partagent les séances

D’après le site FFSA GT :

La première séance d’essais collectifs d’une nouvelle saison est toujours un moment très attendu. Bien sûr, tout le monde n’a pas révélé son vrai potentiel et l’heure était plutôt à la définition des bons réglages qu’à la recherche du tour parfait avec peu de carburant et de nouveaux pneus Pirelli. Il n’empêche que, sous un franc soleil printanier, la première hiérarchie qui se dessine permet à chacun de déjà se faire une première idée.

Ce jeudi, pas moins de six heures de roulage (divisées en deux séances de trois heures chacune) étaient au menu des 34 équipages qui participeront ce week-end à l’ouverture du Championnat de France FFSA GT à Nogaro.

Avec un chrono de 1’31’’898 signé en matinée, la paire Jim Pla-Jean-Luc Beaubelique s’est montrée la plus rapide sur un tour au terme de la journée. Sur leur Mercedes-AMG GT4 #87 de l’équipe AKKA-ASP, les vice-champions Pro-Am de la saison 2018 ont d’emblée confirmé qu’il faudra encore compter avec eux cette année. Ils ont devancé deux Aston Martin Vantage AMR GT4 avec les vice-champions en titre Nicolas Gomar et Mike Parisy (#89) au deuxième rang et la paire Romain Leroux-Valentin Hasse-Clot (#007) juste derrière, ce duo se montrant le plus rapide dans la catégorie Silver. Avec la #64 du Team Jouffruit by Vic’Team d’Olivier Jouffret et Éric Trémoulet et la #16 AKKA-ASP de Fabien Barthez et Thomas Drouet, deux Mercedes-AMG complétaient le premier top 5 de l’année.

Peu en vue en matinée, les Alpine ont trusté les quatre premières places l’après-midi lors d’une séance globalement moins rapide. Matéo Herrero et Stéphane Lémeret (CMR) se montraient les plus rapides du général (et par conséquent de la Silver Cup) en devançant l’autre A110 GT4 de la structure CMR, celle de Rudy Servol et Nicolas Prost. Avec Alain Ferté-Grégoire Demoustier en représentants de Bodemer Auto et Romano Ricci-Vincent Beltoise pour Mirage Racing, plusieurs équipes Alpine se montraient aux avant-postes. Derrière les quatre A110 GT4, le champion Am Wilfried Cazalbon et son nouvel équipier Loris Cabirou montraient le potentiel de la Toyota GR Supra GT4 de la formation CMR.

Pas de surprise en Am Cup avec les grands favoris Pascal Huteau et Christophe Hamon se montrant d’emblée les plus rapides lors des deux séances sur l’Audi R8 LMS GT4 #5 du Team Fullmotorsport. Au volant de la Mercedes-AMG GT4 #4 de CD Sport, Jihad Aboujaoude et Shahan Sarkissian étaient à deux reprises les plus proches poursuivants des vice-champions 2020.

On l’a dit, il serait toutefois totalement prématuré de tirer de quelconques conclusions de ce qui était surtout, pour la plupart des équipes et des pilotes, une journée de travail. La recherche des meilleurs réglages se poursuivra ce vendredi à 16h30 avec une séance d’essais libres de 60 minutes. Samedi, une dernière séance d’essais libres (de 11h25 à 12h25) permettra de préparer au mieux les essais qualificatifs, programmés en deux temps samedi dès 16h20.

