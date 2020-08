NLS : trois Mercedes pour Haupt Racing Team

La nouvelle écurie Haupt Racing Team passe à la vitesse supérieure ce samedi en alignant trois Mercedes-AMG GT3 sur le cinquième rendez-vous Nürburgring Endurance Series. Quatre pilotes composeront chaque équipage sur une course d’un format de 6 heures.

Maro Engel, Patrick Assenheimer, Dirk Müller et Dominik Baumann se partageront le volant de la #6. Adam Christodoulou, Maro Engel, Manuel Metzger et Luca Stolz seront sur la #16. Hubert Haupt, Nico Bastian, Gabriele Piana et Yelmer Buurman seront au volant de la #17.

Depuis le début de saison, Haupt Racing Team compte déjà deux victoires en quatre courses.